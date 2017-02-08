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Российский космонавт снял ночной Хабаровск с борта МКС

Российский космонавт снял ночной Хабаровск с борта МКС
В своём блоге Сергей Рыжиков также разместил фотографии других дальневосточных городов
только что
Общество | Дальний Восток
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Фото: roscosmos.ru

Космонавт-испытатель Сергей Рыжиков в своем блоге на сайте Роскосмоса опубликовал фотографии ночных городов мира, сделанных с борта МКС. На снимках запечатлена и дальневосточная столица. Хабаровск космонавт назвал одним из крупнейших политических, образовательных и культурных центров Дальнего Востока России.

«Полёт продолжается, и моя коллекция фотографий, сделанная с борта станции, растёт в геометрической прогрессии. Сегодня хочу поделиться с вами самыми удачными снимками ночных городов. Возможно, среди этих фотографий вы найдёте и свой родной город или же место, связанное с добрыми воспоминаниями», — написал Сергей Рыжиков в своём блоге.

Помимо Хабаровска космонавт опубликовал снимки других ночных городов Дальнего Востока: Благовещенска и Южно-Сахалинска. А вот Владивосток в кадр Сергея Рыжикова не попал.


 

Фотографии ночного Хабаровска, сделанные с борта станций, космонавты уже публиковали в своих блоги. Так, в 2015 году снимками города поделился Антон Шкаплеров, находящийся тогда на Международной космической станции.

«Многие спрашивают, почему космонавты так мало фотографируют Россию? Поверьте, дорогие читатели, мы стараемся делать как можно больше фотографий нашей родной страны. Но, к сожалению, траектория полета МКС охватывает только малую часть России», — признался тогда Антон Шкаплеров.

 
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