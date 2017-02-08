Представители ВВО посоревнуются на всемирных военных играх

Они поборются за награды в ски-альпинизме и спортивном ориентировании на лыжах

Трое военнослужащих Восточного военного округа вошли в предварительный состав сборной Вооружённых сил Российской Федерации на III Зимние всемирные военные игры, которые пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля. Старший сержант Светлана Березань посоревнуется в ски-альпинизме, а рядовые Владимир Игнатов и Анастасия Кравченко поборются за награды в спортивном ориентировании на лыжах.

В составе сборной Вооружённых сил России выступят 60 спортсменов-военнослужащих. Костяк команды составят представители Центрального спортивного клуба армии, среди них — победители и призёры Олимпийских игр, а также чемпионатов мира и Европы.

III зимние Всемирные военные игры — одно из важнейших международных спортивных событий 2017 года. Эти соревнования объединят около тысячи сильнейших представителей военного спорта из более чем 20 стран Европы и Азии, в том числе военнослужащих армий НАТО. По информации пресс-центра Игр, в ходе состязаний участники поборются за 44 комплекта наград в личных и командных соревнованиях. Спортивная программа будет состоять из семи видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении, шорт-трек.

Зимние всемирные военные игры проводят один раз в четыре года. Россия получила право на проведение соревнований на 70-й Генеральной ассамблее Международного совета военного спорта 22 мая 2015 года в Кувейте. Церемония открытия Игр состоится 24 февраля на базе многофункциональной арены «Ледяной куб».