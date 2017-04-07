Хабаровские бильярдисты обошли соперников из Приморья и Приамурья

В дальневосточной столице прошли открытые краевые соревнования по бильярду среди лиц с ПОДА. Победы в своих категориях одержали представители Хабаровского края: Ольга Бадеха заняла первое место среди женщин, Сергей Семёнов стал лучшим среди мужчин, играющих в колясках, а Павел Бокарев завоевал золото среди участников, играющих стоя, и звание абсолютного победителя турнира.

Участие в состязаниях приняли 32 спортсмена из Амурской области, Приморского и Хабаровского краёв. Женщины сыграли в Пул-8. Основная борьба развернулась среди хабаровчанок. Конкуренцию им смогла составить лишь представительница Владивостока Анна Громоздина, которая в итоге стала второй, уступив в финале Ольге Бадеха. Бильярдистка из дальневосточной столицы недавно стала ещё и мастером спорта по стрельбе из лука и готова заняться другими дисциплинами.





«Мне много раз говорили, чтобы я выбрала что-то одно, но я отвечала, что не хочу этого, а хочу всё и сразу. Как только потеряю все силы и буду неадекватная, тогда выберу что-то одно. Если сейчас скажут пойти на танцы, то рвану без проблем», — призналась Ольга Бадеха.





Мужчин разделили на две группы: играющих стоя и на колясках. Среди участников в инвалидных креслах победителем стал хабаровчанин Сергей Сёменов. В финале он обыграл Александра Чмелёва из Благовещенска. Третьим стал Сергей Кармакков из дальневосточной столицы.

«Я готовился не только к этим состязаниям, но и к ряду других турниров: 8 апреля приму участие в турнире среди пенсионеров, после этого отправлюсь на международные соревнования «Золотой лиги», а затем на чемпионат России. Сил хватит, а настроя тем более», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Сергей Семёнов.

У мужчин, играющих стоя, весь пьедестал заняли представители Хабаровского края: золото завоевал комсомольчанин Павел Бокарев, второе место занял Сергей Ян из дальневосточной столицы, замкнул тройку лидеров Александр Антонов из Советской Гавани. Обладатели звания лидеров в своих подгруппах встретились в отдельном финале за звание абсолютного победителя. Со счётом 3:1 выиграл спортсмен из Комсомольска.





Эти соревнования стали одним из этапов подготовки спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата к чемпионату России, который пройдёт в Москве в мае этого года.