Специалисты РусГидро восстановили энергоснабжение после ЧС на Колыме

Руководство энергетического холдинга РусГидро поблагодарило губернатора Магаданской области Владимира Печёного за высокую оценку профессиональных действий энергетиков. Именно они в экстремальных условиях обеспечили восстановление объектов жизнеобеспечения после серьёзной аварии в Среднеканском городском округе Колымы и не допустили срыва энергоснабжения региона.

В официальном сообщении пресс-службы ПАО РусГидро говорится:

«Без помощи местных властей было бы очень трудно обеспечивать и совершенствовать систему безаварийной работы. Мы будем и в дальнейшем работать в полном контакте и взаимном доверии с местными властями. Только так можно улучшить ситуацию с энергоснабжением в регионе.

Вместе с тем мы просим местные СМИ, освещающие подобного рода события, быть более внимательными и аккуратными в интерпретировании высказываний сторон, поскольку некорректные формулировки могут привести в целом к искажению смысла всего сказанного. Надеемся, что в данном случае столь категоричная формулировка, касающаяся якобы “требований предусмотреть средства для обеспечения более устойчивого энергоснабжения Среднеканского городского округа” – это лишь частное мнение автора материала, не имеющего под собой никакого умысла внести недопонимание между компанией и руководством региона».