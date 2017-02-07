Специалисты РусГидро восстановили энергоснабжение после ЧС на Колыме

Сегодня вторник, 07 февраля 2017 года, 18:28
В Приморье назревает отставка главы курортного посёлка
В Приморье назревает отставка главы курортного посёлка
Центр реабилитации диких животных "Утёс" переводят на гособеспечение
Центр реабилитации диких животных "Утёс" переводят на гособеспечение
Учёные-биологи оценят поверхность и дно бухты Ванина
Учёные-биологи оценят поверхность и дно бухты Ванина
Организаторы определили дату "Тотального диктанта" в Хабаровске
Организаторы определили дату "Тотального диктанта" в Хабаровске
Бывшего строителя Приморского океанариума оставили под стражей
Бывшего строителя Приморского океанариума оставили под стражей
Регионы:


Популярное
сегодня, 12:09
В Приморье заработала новая система передачи показаний счётчиков
сегодня, 09:51
В Приморье дважды за ночь полыхал пивной рок-ресторан
сегодня, 12:50
Эксперты: процесс замены правого руля на левый необратим
сегодня, 13:41
Мэрия Владивостока ответила на обвинение в государственной измене
сегодня, 10:23
Комик из Владивостока может стать резидентом Stand Up - шоу
сегодня, 11:01
В Приморском океанариуме рыбы танцуют вальс и делают сальто
сегодня, 08:29
Сегодня в некоторых районах Владивостока ожидаются отключения света
сегодня, 14:20
В аварии на трассе Хабаровск — Комсомольск погибли два человека
сегодня, 16:00
В Хабаровске расследуют смерть новорождённой девочки в больнице
сегодня, 09:55
Улица Тихоокеанская в Хабаровске "встанет" на три дня

Обсуждаемое
сегодня, 12:50
7

Эксперты: процесс замены правого руля на левый необратим
сегодня, 13:41
6

Мэрия Владивостока ответила на обвинение в государственной измене
вчера, 18:35
4

В Хабаровске разберутся с задержками в системе ГЛОНАСС
сегодня, 11:01
1

В Приморском океанариуме рыбы танцуют вальс и делают сальто
сегодня, 16:56
1

В Приморье стало больше разведённых и "понаехавших"
вчера, 19:27
Власти Владивостока – "чёрным лесорубам": изучайте Уголовный кодекс
сегодня, 08:15
Вторник принесёт в Хабаровск тепло и слабый ветер
сегодня, 08:35
Хабаровчане впервые отметят День российского бизнес-образования
вчера, 22:47
Яровая предложила жёстче наказывать за педофилию
вчера, 22:49
Банк России оставил ключевую ставку на уровне 10 %
Народный топ новостей

Гость
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется вчера, 13:19
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню 28.01.2017
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню

Актуально
Специалисты РусГидро восстановили энергоснабжение после ЧС на Колыме 5 минут назад
Специалисты РусГидро восстановили энергоснабжение после ЧС на Колыме
Конфликт вице-премьера с главой Якутии вышел на новый уровень 31.01.2017
Конфликт вице-премьера с главой Якутии вышел на новый уровень
Министр сельского хозяйства России напутствовал Германа Зверева 30.01.2017
Министр сельского хозяйства России напутствовал Германа Зверева


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1120



Система Orphus

Специалисты РусГидро восстановили энергоснабжение после ЧС на Колыме

Специалисты РусГидро восстановили энергоснабжение после ЧС на Колыме
Компания благодарит за содействие губернатора Магаданской области
5 минут назад
Актуально | Дальний Восток
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: rushydro.ru

Руководство энергетического холдинга РусГидро поблагодарило губернатора Магаданской области Владимира Печёного за высокую оценку профессиональных действий энергетиков. Именно они в экстремальных условиях обеспечили восстановление объектов жизнеобеспечения после серьёзной аварии в Среднеканском городском округе Колымы и не допустили срыва энергоснабжения региона.

В официальном сообщении пресс-службы ПАО РусГидро говорится:

«Без помощи местных властей было бы очень трудно обеспечивать и совершенствовать систему безаварийной работы. Мы будем и в дальнейшем работать в полном контакте и взаимном доверии с местными властями. Только так можно улучшить ситуацию с энергоснабжением в регионе.

Вместе с тем мы просим местные СМИ, освещающие подобного рода события, быть более внимательными и аккуратными в интерпретировании высказываний сторон, поскольку некорректные формулировки могут привести в целом к искажению смысла всего сказанного. Надеемся, что в данном случае столь категоричная формулировка, касающаяся якобы “требований предусмотреть средства для обеспечения более устойчивого энергоснабжения Среднеканского городского округа” – это лишь частное мнение автора материала, не имеющего под собой никакого умысла внести недопонимание между компанией и руководством региона». 

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru