Эксперты: процесс замены правого руля на левый необратим

Праворульный автопарк сохраняет лидирующую позицию в Приморском крае. Машин с таким расположением руля в крае в 7 раз больше, чем с левым, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Специалисты автомобильного портала Drom.ru провели анализ базы объявлений сайта с 2012 по 2016 года. Исследование показало, что всего в России осталось шесть регионов, где лидирует правый руль.

Лидерство в этом рейтинге уверенно держит Приморье. Машин с правым расположением руля по-прежнему почти в семь раз больше, чем с левым - 134 976 против 19 966. Старается не отставать Амурская область. В этом регионе таких авто почти в пять раз больше, чем леворуких. В четыре раза больше «праворульных» автомобилей в Хабаровском крае.

Из регионов Сибири отличились Бурятия, Забайкальский край и Иркутская область. При этом специалисты обратили внимание на стабильный рост количества объявлений о продаже «леворульных» авто: на 1 427 в Бурятии, на 1 789 — в Забайкальском крае, на 7 244 — в Иркутской области. Таким образом, левый руль медленно, но верно с Запада на Восток вытесняет леворульные авто.

Эксперты с сожалением констатируют, что процесс замены праворульного автопарка леворульным становится необратимым. Свою лепту, уверены авторы исследования, вносит внедрение системы ЭРА-ГЛОНАСС. Из-за того, что российская таможня длительное время не давала разъяснений о правилах установки системы на автомобили с пробегом, во Владивостоке скопилось 700 машин, владельцы которых пока не могут их забрать.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что требования об обязательной установке системы ЭРА-ГЛОНАСС поставили под угрозу дальневосточный автомобильный бизнес - сотни машин уже зависли на дальневосточных таможнях. На популярном автомобильном сайте Drom.ru был размещён призыв направлять электронные письма на имя губернатора Владимира Миклушевского, чтобы тот защитил права автомобилистов, желающих ездить на подержанных японских авто. Из-за нововведений в крае даже назрел дефицит автомобилей.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский обратился к полпреду президента Юрию Трутневу с предложением отложить на полгода действие закона об обязательной установке систем ЭРА-ГЛОНАСС на все автомобили в России.