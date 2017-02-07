В Японии сегодня обсудят совместное освоение Курильских островов

Сегодня состоится первое заседание межведомственного совета по совместной хозяйственной деятельности России и Японии на Курильских островах. Об этом говорится в срочном сообщении РИА «Новости».

Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида заявил о создании межведомственного совета по совместной хозяйственной деятельности с Россией на Южных Курилах. По его словам, первое заседание совета состоится сегодня, 7 февраля, на земле Японии. Также Кисида уточнил, что вновь созданный орган по взаимодействию возглавит министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, который также является ответственным за развитие экономического сотрудничества с Россией.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что один из двух запланированных в 2017 году визитов японского премьера в Россию придётся на Восточный экономический форум. Третий по счёту ВЭФ состоится 6 – 7 сентября во Владивостоке. Именно на острове Русском планируется продолжить диалог двух лидеров – Владимира Путина и Синдзо Абэ.

В декабре 2016-го власти Сахалинской области и префектуры Хоккайдо в рамках ранее достигнутых договорённостей обсудили возможности совместной экономической деятельности на Южных Курилах.