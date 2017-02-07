На полигонах Дальнего Востока устроили "Танковый биатлон"

Около 50 экипажей танковых соединений Восточного военного округа участвуют во втором этапе конкурса армейских международных игр «Танковый биатлон». Состязания проходят на полигонах Бурятии, Забайкалья, Приморского и Хабаровского краёв, а также Сахалинской области.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что участников второго этапа отбирали из тысячи экипажей танков Т-72Б и Т-72Б3. Конкурсантам нужно было преодолеть сложную полосу препятствий.

«На всех местах проведения отборочного этапа оборудованы трассы с препятствиями, маршруты которых являются точной копией трассы «Танкового биатлона» в подмосковном Алабино. Механикам-водителям во время конкурсных заездов предстоит преодолеть сложные препятствия, в том числе змейку, колейный мост, эскарп и косогор», — сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе ВВО.

Для выполнения стрельбы из танковых орудий в ВВО выделили около одной тысячи снарядов. Наводчикам предстоит показать мастерство при выполнении сложной фланговой стрельбы, также им нужно будет уничтожить мишени из крупнокалиберного пулемёта. Победители примут участие в окружном этапе «Танкового биатлона», который пройдёт в Хабаровском крае.

В прошлом году военнослужащие ВВО показали высокие результаты на разных этапах состязаний. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», команды округа стали победителями в четырёх конкурсах: «Танковый биатлон», «Суворовский натиск», «Ключи от неба» и «Инженерная формула», завоевали девять вторых и шесть третьих мест, принеся Восточному военному округу победу в общем зачёте. Позже 56 военнослужащих ВВО представили сборную России в десяти международных конкурсах, в семи из них стали золотыми, а в двух — серебряными призёрами.