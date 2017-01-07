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Спецстрой передал заказчику девять объектов космодрома Восточный

Спецстрой передал заказчику девять объектов космодрома Восточный
К эксплуатации готовы котельная и ряд других строений и коммуникаций
сегодня, 20:30
Общество | Дальний Восток
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Фото: vostokdrom.ru

Компания «Спецстройтехнологии при Спецстрое России» получила девять заключений о соответствии построенных объектов социальной инфраструктуры космодрома Восточный. К эксплуатации готовы: котельная, мазутное хозяйство, резервуарный парк, сливная эстакада, магистральные сети от зоны котельной до Циолковского, внутриплощадочные сети четырёх домов, центральный тепловой пункт и две трансформаторные подстанции.

«Получение заключения означает, что объекты соответствуют проектной документации и требованиям технических регламентов. Это означает и то, что заказчик может приступить к эксплуатации объекта», — сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе Спецстроя России.

Строители, инженеры и другие служащие, задействованные на объектах космодрома Восточный, в новогодние праздники работают без выходных. «Дальспецстрой» и «Спецстройтехнологии» ведут работы на объектах наукограда Циолковский и наземной космической инфраструктуры космодрома Восточный, не участвовавших в первом запуске ракеты-носителя. Около 300 сотрудников производственных отделов и инженерно-технического персонала готовят исполнительную документацию на объекты завершённого строительства.

Возведение космодрома Восточный в Приамурье сопровождала череда крупных скандалов. Было возбуждено более 20 уголовных дел, связанных с хищениями денежных средств, злоупотреблениями должностными полномочиями, задержками в выплате зарплат рабочим. Более 220 чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности. В июне Дальневосточный окружной военный суд возобновил после перерыва рассмотрение дела о хищениях на космодроме. На скамье подсудимых: бывший глава «Дальспецстроя» Юрий Хризман, его сын Михаил, главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин, экс-спикер краевой думы Виктор Чудов.

В 2006-2009 годах бывший начальник ФГУП «Дальспецстрой» Юрий Хризман, его сын Михаил, а также бывший председатель регионального парламента Виктор Чудов, действуя в составе организованной группы, похитили около 106 миллионов рублей, принадлежавших этому предприятию. Как утверждает СК, Юрий Хризман и главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин злоупотребили должностными полномочиями при использовании авансов по одиннадцати государственным контрактам на цели, не связанные со строительством объектов космодрома Восточный, что повлекло причинение ущерба на сумму 5,2 миллиарда рублей.

В ноябре Следственный комитет России возбудил уголовное дело о мошенничестве, доставившем неудобства руководству страны и военно-промышленного комплекса, их охране, журналистам и десяткам других людей. В апреле этого года никто из них не смог воспользоваться услугами административно-делового комплекса космодрома Восточный, в том числе его гостиницей и спецплощадкой для наблюдения, следя за первым запуском ракеты-носителя «Союз-2.1а» с тремя российскими спутниками буквально из траншеи.

Также следователи закончили расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя коммерческой организации, которая проводила строительно-монтажные работы на космодроме Восточный. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы за присвоение или растрату. Кроме того, на главу «Дальспецстроя» заведут дело из-за невыплаты денег рабочим на космодроме Восточный. Вице-премьер Дмитрий Рогозин озвучил, что Юрия Волкодава, вполне возможно, ожидает уголовная ответственность после того, как прокуратура закончит проверку сведений, предоставленных Рострудом.

В конце декабря 2016 года Мещанский суд Москвы приговорил к четырём годам заключения в колонии общего режима директора ООО «Стройконструкция С» Анатолия Рязанова. Его признали виновным в растрате 1,1 миллиарда рублей при строительстве космодрома Восточный.

 
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Комментарии
  • Сова  (полчаса назад)

    Если объективно, то Дальспецстрой в его махинациях в отношении строительства Космодрома Восточный виновен в частичном недострое части жилых зданий. Более к иному строительству объектов космодрома Дальспецстрой - не подпускали, он не осущесталял и - не причастен. Однако в итоге убили только - Дальспецстрой с его мощным комплексом стройиндустрии. В Росии - это умеют, но не думая. За факт коррупции только одного руководителя Дальспецстроя фактически уничтожили целую мощную стройиндустрию с десятками тысяч рабочих мест. Этим работягам сейчас - куда деться? А собственникам недостроев - что делать?



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