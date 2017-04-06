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Дальневосточникам расширили льготные авиатарифы

Дальневосточникам расширили льготные авиатарифы
Решается вопрос о прямых перелётах на Чёрное море
только что
Транспорт | Дальний Восток
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Новый льготный рейс добавили для жителей Дальнего Востока. Теперь в список субсидированных тарифов также попало направление до Иркутска, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы Минвостокразвития России, для развития внутреннего туризма в пределах дальневосточного и байкальского регионов список льготных направлений пополнил Иркутск. Эту новость с радостью воспримут те, кто давно хотел побывать на Байкале. Однако стоимость перелёта пока не уточняется.

По словам директора департамента развития человеческого капитала и территориального развития Минвостокразвития России Григория Смоляка, сейчас идёт работа над увеличением количества направлений. Он уверен, что жители Дальнего Востока хотят летать напрямую на курорты Черного моря, минуя Москву.

Кроме того, предлагается включить в субсидируемую маршрутную сеть полеты из Красноярска в Хабаровск, Благовещенск и Якутск.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что «Аэрофлот» вернул субсидируемые тарифы. Они будут действовать для студентов и пенсионеров до 31 октября. Во Владивостоке с первых дней продаж дешёвые авиабилеты активно разбирают. Воспользоваться льготными тарифами могут молодежь до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы и сопровождающее его лицо,  а также инвалиды детства II-III групп. Эта категория граждан может за небольшую сумму слетать в Москву, Новосибирск, Петропавловск-Камчатский, Якутск и Хабаровск.

 
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