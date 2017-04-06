Галушка сообщил новость о въезде в свободный порт Владивосток

На Дальнем Востоке уже в июле 2017 года начнётся тестирование электронной визы для желающих попасть на территорию свободного порта Владивосток. Об этом заявил сейчас глава Минвостокразвития Александр Галушка и таким образом, сообщает РИА «Восток-Медиа», подтвердил появившуюся ранее информацию от властей Приморья.

Массово иностранцы смогут оформлять электронную визу для прибытия на Дальний Восток через свободный порт Владивосток с 1 августа. Об этом заявил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на рабочей встрече с представителями деловых и научно-исследовательских кругов Китайской Народной Республики, прошедшей в рамках программы международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Для практической реализации упрощённого визового режима требуется технически дооборудовать пунк​ты пропуска. Именно для этой работы соответствующих служб и ведомств отводится время между принятием закона и фактическим введением электронной визы, – отметил Александр Галушка. – С 1 июля начнётся тестирование пунктов пропуска. С 1 августа запланировано полное развёртывание инфраструктуры для механизма электронных виз».

Сегодня над механизмом запуска электронной визы работают Минвостокразвития совместно с Министерством иностранных дел и Минкомсвязи России.

Въезд по электронной визе будет действовать во всех пяти дальневосточных регионах, где работает режим свободного порта – Приморский, Камчатский и Хабаровский края, Сахалинская область, Чукотский автономный округ.

Для того, чтобы получить визу, иностранным гражданам необходимо будет воспользоваться специальным сайтом МИД России и заполнить анкету. При положительном ответе виза будет проставлена прямо на российской границе. Срок рассмотрения заявки - 4 дня. Виза будет действовать в течение 30 дней с момента её оформления с разрешённым сроком пребывания в России до 8 суток. Виза будет бесплатной, напоминает пресс-служба Минвостокразвития.