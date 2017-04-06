На Дальнем Востоке станет больше школ и детсадов для инвалидов

Дальний Восток получит в 2017 году 380 миллионов рублей на формирование доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Деньги потратят на образование детей-инвалидов и поддержку учреждений адаптивной физической культуры и спорта. Финансы пойдут и на увеличение количества учреждений начального образования и школ с безбарьерной средой для инклюзивного образования.

«Формирование доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, является одним из приоритетных направлений государственной политики. Необходимо выявлять и устранять барьеры, мешающие доступности школ, жилых зданий, медицинских учреждений, транспорта, рабочих мест. Важно обеспечить максимальную независимость инвалидов, учитывая медицинский и социальный аспекты, вопросы образования и трудоустройства», — рассказал заместитель министра по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов.

По заявкам дальневосточным регионам выделят на 30 процентов больше денег, чем в среднем по госпрограмме «Доступная среда» — 335 миллионов рублей из общего для ДФО объёма финансирования. Помощь получат все регионы, за исключением Чукотского автономного округа, где эта проблема не столь масштабна.

Раннее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в этом году в рамках программы «Доступная среда» в Хабаровском крае адаптируют дома и квартиры, в которых живут колясочники. В помещениях расширят дверные проёмы, уберут пороги, установят поручни, изменят расположение розеток и выключателей. Власти региона зарезервировали около 3,7 миллиона рублей на переделку 70 квартир. В Приморье в этом году впервые для людей с ограниченными возможностями здоровья оборудую социальные объекты в Дальнереченске, Лазовском, Спасском, Михайловском, Черниговском и Кировском районах.

По информации пресс-службы Минвостокразвития России, в рамках программы из федерального бюджета выделят деньги на создание базовых профессиональных образовательных организаций, в которых реализуют региональные системы инклюзивного обучения. Такие субсидии в 2017 году получат семь дальневосточных регионов: Еврейская автономная область, Камчатский край, Магаданская область, Приморский край, Республика Саха (Якутия), Сахалинская область и Хабаровский край.

Агентство также писало, что в Хабаровском крае с сентября 2016 года все школы готовы принять учеников с ограниченными возможностями здоровья. Наряду с коррекционными учебными заведениями и такой формой обучения, как хоумскулинг (получение образования на дому — прим. ред.), теперь особые дети могут заниматься в общеобразовательных учреждениях и общаться со своими ровесниками.