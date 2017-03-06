Гонщик из Находки не уступил хабаровчанам чемпионства на зимнем треке

Спортсмену не помешало даже аннулирование баллов за один из этапов

В Хабаровске завершился чемпионат края по трековым гонкам. Победу одержал пилот из Находки Вадим Кирпун. Это его четвёртое золото в пяти этапах.













На льду Некрасовского озера 5 марта ставили точку в региональном чемпионате 17 гонщиков. Позади было четыре этапа. Для кого-то последняя гонка являлась формальностью, а кто-то ещё мог побороться за престижные места. Во вторую группу входил ряд местных пилотов: Андрей Чернецких, Алексей Вольф, Антон Осиевский, Игорь Богунов, Иван Фомичёв и Евгений Ситников. Все они спорили между собой за 2 и 3 места в чемпионате. Первое, как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», ещё два этапа назад зарезервировал себе приморец Вадим Кирпун. Ему даже не помешало то, что судьи аннулировали ему один этап за использование нерегламентированных шин.













Лучше всех среди конкурирующих между собой пилотов, в итоге, выступил Алексей Вольф. После всех заездов он набрал 31 балл, чего хватило для того, чтобы выиграть серебряную медаль этапа. Это его лучшее достижение в сезоне. Оно позволило гонщику подняться в турнирной таблице чемпионата до третьей строчки, сместив оттуда представителей команды «ЖБИ №4 им. В. И. Коновалова» Игоря Богунова и Антона Осиевского.













Пару на пьедестале Алексею Вольфу мог составить ещё один представитель Находки — Егор Скрипников. Но в третьем заезде он врезался в Антона Осиевского, из-за чего они разменялись позициями. Согласно правилам, результат Егора Скрипникова аннулировали. Это отбросило пилота на седьмую строчку.













Столкновение между этими двумя пилотами было не единственным. Этап был насыщен авариями и сходами. Отчасти это объяснялось состоянием поверхности трека. За несколько гонок на нём образовались ямы и колеи, что создало сложности в маневрировании. Например, Константину Эриху пришлось заранее сдать свой стартовый номер, так как из-за ям у него сломалась подвеска.













Судьба третьего места решалась в перезаезде между Иваном Фомичёвым и Андреем Чернецких. Оба набрали 28 баллов. На протяжении всей дистанции лидировал пилот команды «Прайд Хабаровск», но на последнем круге Чернецких неожиданно сбросил темп и позволил обойти себя сопернику. Как потом признался после гонки вице-чемпион Хабаровского края, во время заезда у него закончился бензин.













Несмотря на обидное четвёртое место Андрей Чернецких всё равно остался на второй строчке в чемпионате, потому что его конкуренты выступили менее стабильно.













Впервые в этом сезоне победила команда «Прайд Хабаровск». Они три раза зарабатывали серебро и один раз бронзу. Высшая ступень пьедестала им покорилась только в пятой гонке. Следом за ним расположились «Хонда» и «ЖБИ №4 им. В. И. Коновалова».













В чемпионате никаких изменений не произошло. Между всеми командами были большие разрывы по очкам. Только «Хонда» и «Лаборатория внедорожников» могли поменяться позициями, но на последнем этапе Евгений Ситников и Антон Козачук на двоих заработали меньше, чем их конкуренты.













Чемпионат Хабаровского края по трековым гонкам на этом завершился. Некоторые пилоты сразу начнут подготовку к следующему году, другие продолжат выступать в смежных дисциплинах. Например, часть спортсменов можно будет увидеть в ближайшие выходные на Большом Уссурийском острове. Там впервые пройдёт ралли. На мероприятие приедут лучшие гонщики Дальнего Востока.













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