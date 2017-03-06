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Военные водители на Дальнем Востоке гоняют на "Тиграх" по трассам

Военные водители на Дальнем Востоке гоняют на "Тиграх" по трассам
Участники тренировок отработают экстремальное вождение бронемашин
только что
Общество | Дальний Восток
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Фото: arms-expo.ru

Более трёхсот шофёров на автодромах Восточного военного округа приступили к занятиям по вождению автобронетехники в экстремальных условиях. Участники тренировок выполняют несколько контрольных упражнений, в том числе, ездят по ограниченным проездам, преодолевают препятствия и заграждения, буксируют полуприцепы.

«На автодромах ВВО стартовали занятия по обучению вождению в экстремальных условиях. В них принимают участие более 300 военнослужащих и задействовано около 60 единиц техники. Водители автомобилей КамАЗ, «Урал», УАЗ и «Тигр» отрабатывают навыки преодоления препятствий на заснеженных трассах. Кроме того, они отработают навыки управления техникой при нанесении авиаударов условного противника, а также порядок действий при нападении диверсантов», — рассказал начальник пресс-службы Восточного военного округа Александр Гордеев.

Как сообщает РИА Новости, обучение проходит в рамках боевой подготовки. Помимо этого лучшие военные водители примут участия в конкурсе «Мастера автобронетанковой техники.

Сложные препятствия в Восточном военном округе преодолевают и танкисты. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» на Дальнем Востоке проходят окружные этапы  конкурса Армейских Международных игр-2017 — «Танковый биатлон». Участие в них принимают лучшие экипажи. 

 
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