Военные водители на Дальнем Востоке гоняют на "Тиграх" по трассам

Более трёхсот шофёров на автодромах Восточного военного округа приступили к занятиям по вождению автобронетехники в экстремальных условиях. Участники тренировок выполняют несколько контрольных упражнений, в том числе, ездят по ограниченным проездам, преодолевают препятствия и заграждения, буксируют полуприцепы.

«На автодромах ВВО стартовали занятия по обучению вождению в экстремальных условиях. В них принимают участие более 300 военнослужащих и задействовано около 60 единиц техники. Водители автомобилей КамАЗ, «Урал», УАЗ и «Тигр» отрабатывают навыки преодоления препятствий на заснеженных трассах. Кроме того, они отработают навыки управления техникой при нанесении авиаударов условного противника, а также порядок действий при нападении диверсантов», — рассказал начальник пресс-службы Восточного военного округа Александр Гордеев.

Как сообщает РИА Новости, обучение проходит в рамках боевой подготовки. Помимо этого лучшие военные водители примут участия в конкурсе «Мастера автобронетанковой техники.

Сложные препятствия в Восточном военном округе преодолевают и танкисты. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» на Дальнем Востоке проходят окружные этапы конкурса Армейских Международных игр-2017 — «Танковый биатлон». Участие в них принимают лучшие экипажи.