Два жителя Сахалина промышляли в Приморье квартирными кражами

За время своей работы они успели награбить на миллион рублей

Двух жителей Сахалина осудили в Приморье за кражи со взломом. К моменту задержания они успели ограбить 9 квартир, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по Приморскому краю.

В Артёме суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух жителей Сахалина и признал их виновными в совершении серии квартирных краж. Ещё в декабре 2015 года в городской отдел полиции стали поступать сообщения граждан о квартирных кражах. Все преступления совершались по одной схеме: злоумышленники, отжав створку пластикового окна, проникали в жилые помещения на первом этаже, похищали деньги и ювелирные изделия.

Для раскрытия и расследования преступлений была сформирована следственно-оперативная группа из числа сотрудников уголовного розыска и органов предварительного следствия. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили – к хищениям причастны двое мужчин. Злоумышленников удалось поймать с поличным, когда они возвращались после совершения очередного преступления.

Следователи доказали причастность обвиняемых к совершению 9 краж. Общая сумма ущерба превысила 1 миллион рублей. В ходе следствия также установлено, что обвиняемые приехали в Приморье с Сахалина. 23-летний молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжких телесных повреждений. Из мест лишения свободы он вышел в 2015 году. Его подельник на момент задержания находился в федеральном розыске. Мужчина скрывался от следственных органов Сахалина, где в отношении него возбуждено уголовное дело за совершение имущественного преступления.

Артёмовский городской суд признал подсудимых виновными в совершении серии имущественных преступлений и назначил наказание 23-летнему мужчине 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, его 24-летнему подельнику – 3 года лишения свободы.