Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие

Прошедший в Сочи экономический форум показал, что диалог бизнеса и власти не только желателен, но и возможен. О том, какие первоочередные меры по улучшению инвестиционного климата в России разрабатываются и предлагаются прямо сейчас, рассказал в интервью «Новым Известиям» глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

– Сергей Николаевич, первый вопрос – о самой насущной проблеме – об улучшении инвестиционного климата в России. Изменения идут, но какие-то вялые – может, нужен скачок и комплексный пересмотр правил?

– Я бы не стал торопиться, поскольку не совсем понимаю, что значит «комплексный пересмотр». Инвестиционный климат – это совокупность условий для инвесторов, в том числе и на законодательном уровне.

Единовременно пересмотреть всю законодательную базу просто физически невозможно. Двигаться нужно более быстрыми темпами, возможно, комплексно охватывать какие-то сферы, но изменить всё законодательство на данном этапе маловероятно. Самое главное для бизнеса – возможность прогнозирования, а «комплексный пересмотр» вряд ли даст такую возможность.

– В таком случае, есть какие-то предложения, инициативы, которые стоит реализовать, не откладывая в долгий ящик?

– Первое, что следует сделать, – ограничить в целом фискальную нагрузку. Хочу отметить, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев накануне в своём докладе официально озвучил стремление правительства ограничить рост не только налоговой, но и неналоговой нагрузки.

Неналоговые платежи достигли порядка 1 % ВВП – больше 800 миллиардов рублей. Это серьёзное бремя для бизнеса, притом многие инвесторы даже не понимают, откуда берётся тот или иной платёж.

Необходим официальный реестр неналоговых платежей, администрируемый Минфином, и закон, дающий право бизнесменам не платить платежи, не внесённые в реестр. Сегодня на некоторых территориях количество таких поборов превышает 70 наименований! Вопрос серьёзный, и законодательное закрепление списка неналоговых платежей может существенно улучшить инвестиционный климат.

Мы должны дать бизнесу деньги на развитие и эти 800 миллиардов – существенный и важный ресурс. Это конкретное предложение ТПП – которое позволит многим бизнесменам вздохнуть и направить освободившиеся средства на развитие бизнеса.

Во-вторых, предложена неплохая идея – дать возможность губернаторам и региональным командам оставлять в регионе часть дополнительной прибыли, которую они заработали, не пересылать её в федеральный центр. Я уверен, это послужит стимулом для региональных команд создавать дополнительные условия для инвесторов, которые приходят в регион. Естественно, инвесторы смотрят, каким образом в том или ином регионе или в той или иной отрасли созданы условия, куда им вкладываться. Но у регионов должны появиться деньги и механизмы для инвестиционной политики.

Сейчас рубль укрепляется и важно не упустить поддержать тех инвесторов, которые планируют заниматься экспортоориентированной продукцией. Речь о хеджировании рисков, связанных с колебанием курса рубля. Для экспортёров это чрезвычайно актуально, потому что укрепление рубля больно по ним бьёт. То, что правительство предполагает заниматься этим вопросом, вселяет надежду. Гарантия отсутствия потерь на курсовой разнице наверняка поможет привлечь дополнительные инвестиции в экспортную торговлю. Этот вопрос так же стоит решать незамедлительно – уже в этом году.

– А что вы скажете о методах поддержки малого и среднего бизнеса? Участникам этого сегмента тоже хотелось бы получить прозрачные схемы взаимодействия и увидеть работу властей в плане привлекательности для инвесторов.

– Дмитрий Медведев предложил расширить на 50 миллиардов рублей программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса «6,5», то есть под 6,5 % годовых. Это может стать дополнительным стимулом для инвесторов. Безусловно, эти кредиты пока не для всех доступны, тем более что конечный процент может составить до 10 – 11 %. Если будет снижена ставка рефинансирования, тогда «6,5» могут стать и «5», и даже «4», и я надеюсь, что это сработает у представителей МСБ.

В ТПП мы придерживаемся мнения, что следует помимо ставки уменьшить минимальный размер кредита. Подавляющее большинство нашего МСБ – это микропредприятия, до 15 человек, для них порог в 50 миллионов рублей неактуален. По предложению Палаты уже уменьшен размер минимального кредита до 10 миллионов рублей, и пора снизить ещё – до 5 миллионов, например, это будет востребовано малыми предприятиями. Сейчас они не могут войти в программу льготного кредитования, потому что даже минимум в 10 миллионов кредитных рублей не могут взять.

Вот этот весь набор мер, я думаю, достаточно серьёзно может повлиять и на инвестиционный климат, и вообще на экономическую ситуацию в стране.

– Дмитрий Медведев говорил о том, что экономика России восстанавливается, прекратилось падение ВВП и реальных доходов населения. Эксперты отмечают, что инфляцию можно свести к целевому показателю в 4 %. Как вы видите процесс восстановления экономики до уровня 2011 – 12 годов в ближайшей перспективе, это вообще реально?

– Реально. Первое, конечно, это восстановление внутреннего спроса. Вслед за платежеспособным спросом растёт предложение – будет больше строиться жилья, будут больше производить автомобилей, других товаров. То есть внутренний спрос во многом определяет рост экономики в целом. Поэтому если мы сможем добиться роста реальной зарплаты, роста реальных доходов населения, тем быстрее будет восстанавливаться и расти экономика.

Даже оптимистичные прогнозы в 1 – 2 % роста можно превзойти, добиться большего, но при условии, что мы правильно примем решения в части реальных доходов населения.

Необходим ряд мер. Сейчас идёт дискуссия о введении системы «21-21» – снизить размер единого социального налога и повысить ставку НДС одновременно. На мой взгляд, вопрос непростой и линейно он не решается. Если для всех сделать одинаково, то те, у кого основной источник затрат – это зарплата, например, госслужащие, наёмные работники, занятые интеллектуальным трудом и так далее, выиграют от снижения соцвыплат. А вот те, кто занимается производством, могут не выиграть ничего.

Мы предлагаем дифференцировано подойти к разным категориям бизнеса. Может, не совсем раздробить, но хотя бы выделить 2 – 3 категории в зависимости от сферы деятельности и дифференцировать ставки. Важно чтобы не пострадала промышленность и люди, которые заняты в ней.

Необходимо всё просчитать, тщательно поработать над вопросом, как поделить налоговую нагрузку. Во всяком случае, посыл такой есть, есть желание освободить от избыточного налогового бремени зарплату, поскольку фонд оплаты труда налогами, на мой взгляд, перегружен чрезвычайно.

– Очень волнует тема человеческого капитала. Даже на инвестиционном форуме отмечена тенденция, что специалисты высокого уровня уезжают из России, происходит «утечка мозгов».

– К сожалению, у нас уезжают и учёные, и предприниматели. Это в основном бизнесмены средней руки, которые уже состоялись, достигли успеха, прочувствовали, как работать, попробовали себя в некоторых вещах. За рубежом они находят себя и, соответственно, увозят свой опыт и предпринимательский талант.

Есть другой аспект проблемы «утечки мозгов», очень болезненный. Это ориентированное не на Россию поколение, у которого родители – топ-менеджеры и крупные предприниматели. Они, что называется, живут вахтовым методом в большинстве. Как правило, их семьи отдыхают за рубежом, лечатся за рубежом, учатся за рубежом, а здесь – только бизнес. Факт имеет место быть, и зависит от уровня российского образования, медицины и так далее. Чем лучше будет развиваться благоприятная среда для жизни у нас, тем меньше желания будет жить за рубежом. К тому же, надо отметить, многие услуги в России стали оказывать ничуть не хуже, чем там.

Что касается образования, то наоборот, часто наблюдаю тенденцию, когда учатся на Западе, а потом приезжают работать в Россию. Молодым специалистам с разными степенями приходится переучиваться, потому что программы преподавания европейских или американских университетов к российской практике не адаптированы. На деле взаимоотношения бизнеса и власти в России имеют ряд особенностей. Однако по моим наблюдениям, сейчас учиться за границу отправляют гораздо меньше детей, чем раньше.

Меня радует, что практически все представители молодого поколения знают иностранные языки, общаются на английском. Неоднократно наблюдал, как делегация российских предпринимателей среднего поколения свободно ведёт переговоры с зарубежными партнёрами без переводчиков. А отсутствие языкового барьера – это дополнительный фактор доверия друг к другу, возможность общаться и достигать договоренностей без посторонних людей.

Поэтому можно сказать, в чём-то мы продвинулись достаточно серьёзно, в чём-то – ещё нет, но, как говорят китайцы, дорогу осилит идущий.