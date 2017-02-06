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Пилот из Находки досрочно стал чемпионом Хабаровского края по треку

Пилот из Находки досрочно стал чемпионом Хабаровского края по треку
Вадим Кирпун выиграл третий этап подряд и набрал максимальное количество очков
полчаса назад
Спорт | Дальний Восток
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Спортсмен из Находки Вадим Кирпун выиграл третий этап чемпионата Хабаровского края по трековым гонкам на шипах. Соревнование прошло на Некрасовском озере в воскресенье, 5 февраля.


 

 

День начался с того, что в квалификации Вадим Кирпун снова получил первый номер — он проехал круг быстрее всех. Правда, на этот раз отрыв пилота был не таким значительным. Неделю назад Кирпун показал время в 46 секунд, а 5 февраля на секундомере было время 47,63 секунды, то есть примерно на полторы секунды хуже. Его едва не обошёл Евгений Ситников, который к этому этапу успел восстановить коробку передач на своём автомобиле. Разница между двумя пилотами составила восемь сотых секунды. Третий номер получил Иван Фомичёв.


 

Однако ни Ситников, ни Фомичёв не смогли закрепить свои амбиции в основных заездах. Быстрее них ехал Алексей Вольф. Он в первом же своём заезде обогнал всех конкурентов, а во втором — чуть не обошёл Вадима Кирпуна. Вольф лидировал на протяжении трёх кругов, но на последнем всё же сдал позицию. Комсомольский гонщик выглядел главным претендентом на второе место, однако в шестом заезде у него неожиданно вышла из строя свеча в двигателе. Пилоту пришлось заехать в закрытый парк после первого круга. Таким образом, он потерял пять очков. К тем, кому не повезло, присоединился серебряный призёр прошлого этапа Владимир Верин. Он тоже не смог закончить один заезд, но по другой причине — не подал вовремя свой автомобиль к линии старта, из-за чего его место занял запасной пилот.


 

Таблица этапа к середине гонки выглядела очень запутанной. На «серебро» претендовали десять спортсменов. Вадим Кирпун к тому моменту уже практически обеспечил себе третью победу подряд. Вероятность того, что он сможет потерять очки в одном оставшемся заезде, была крайне мала. Его автомобиль никогда не подводил.


 

 

Воспользоваться всеми ошибками своих конкурентов смог Антон Осиевский. Он не очень удачно начал этап, потерял пять очков после трёх заездов, но потом трижды финишировал первым. Более того, Осиевский стал первым хабаровским пилотом в этом сезоне, кто смог проехать четыре круга быстрее Вадима Кирпуна, но, как уже было сказано выше, для приморского спортсмена это уже не имело значения.


 

Алексей Вольф, несмотря на то, что не смог финишировать в одном из заездов, закончил этап на третьем месте. Это его первое призовое место в текущем чемпионате — как, впрочем, и для Антона Осиевского.


 

Так как в зачёт чемпионата идут три лучших этапа из пяти, а в одном этапе можно набрать максимум сто баллов, Вадим Кирпун досрочно стал чемпионом: больше никто не сможет набрать 300 баллов, как он. До конца чемпионата хабаровским пилотам остаётся бороться за остальные призовые места.


 

 

«Если честно, даже не знал, что стану чемпионом. Мне сказали об этом только сегодня. Я всё равно приеду на оставшиеся два этапа, потому что еду не за титулом, а на каждую конкретную гонку», — поделился с корреспондентом РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» после соревнования Вадим Кирпун.


 

В командном зачёте борьба за первое место ещё в разгаре. После трёх этапов на первой строчке находится «Прайд Хабаровск». Спортсмены из этого коллектива ни разу не выиграли «золото» на этапе, но стабильное выступление позволяет им удерживать пальму первенства.


 

До конца чемпионата осталось два этапа. Следующая гонка состоится 26 февраля.

 
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