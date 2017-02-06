Гранатомётчики поражают мишени на Камчатке и в Приморье

В соединениях и воинских частях береговых войск Тихоокеанского флота, дислоцированных в Приморском крае и на Камчатке, проходит активная фаза учебно-методических сборов с гранатомётчиками. Участники сборов находятся на полигонах: Бамбурово в Хасанском районе Приморья и Радыгина – недалеко от Петропавловска-Камчатского.

Пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту сообщила, что к этому дню завершилась теоретическая подготовка и началась практическая часть. Командование оценит навыки ведения современного боя у гранатомётчиков, разведки местности и умения быстро ориентироваться в сложной тактической обстановке.

С участниками сборов проводят занятия по маскировке, классификации целей, корректировке огня, умению пользоваться приборами наблюдения и прицеливания, определению расстояния до цели и ведению огня на максимально возможных дальностях в светлое и тёмное время суток.

Заключительной частью станут зачётные практические стрельбы. Гранатомётчики поразят мишени, имитирующие живую силу и боевую технику условного противника из ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7 и автоматических гранатомётов АГС-17.















