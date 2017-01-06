Серёга Питерский пообещал вернуться пешком на Дальний Восток

В следующий раз он всё-таки хочет дойти до Сахалина

Хабаровчане проводили домой Сергея Щеулина, известного больше как Серёга Питерский. В аэропорту Новый путешественник-бродяга рассказал о своих дальнейших планах и причинах возвращения в Санкт-Петербург представителям паблика «Типичный Хабаровск».





По словам Серёги Питерского, он остался недоволен итогами путешествия: не хватило продолжительности. «Надо было 40 лет путешествовать. А ещё лучше всю жизнь», — заявил он.





Прервать путешествие с дальнейшим курсом на Сахалин и Камчатку ему пришлось из-за «проблем личного характера», к тому же родственники (мама) настояли на том, чтобы домой он возвращался не пешком, а на самолёте.





О планах на будущее Серёга рассказал кратко: «Обязательно надо будет всё-таки сходить на Сахалин. Также пешим, с Питера», добавив, что обязательно дойдёт до Дальнего Востока ещё раз.

Ранее РИА «Восток-Медиа» подробно писало о похождениях Питерского. Щеулин вышел из Петербурга около 2 лет назад, чтобы дойти до Владивостока. После этого он отправился исследовать край. Всю осень путешественник провёл на севере Приморья — бродил по районам, пострадавшим от тайфуна «Лайонрок». Пик непогоды парень переждал в Ольгинском районе, после чего отправился в посёлок Кавалерово, по которому серьёзно прошлась стихия. Интересно, что некоторые приморцы невзлюбили путешественника и даже желали, чтобы Серёгу съел тигр.

Сам парень упорно считал, что проживёт только до начала 2017 года и умрёт 2 января. В середине ноября Сергей прошёл посёлок Светлая, а затем останавливался в селе Перетычиха Тернейского района. В Хабаровский край Питерский отправился, чтобы из посёлка Ванино, который находится недалеко от Совгавани, рвануть на Сахалин. Некоторое время он провёл на вахте лесорубов на границе Хабаровского и Приморских краёв, на Самаргинском лесозаготовительном участке-1, где охранял огонь в печке.