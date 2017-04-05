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Генеральное консульство России откроется в Харбине

Генеральное консульство России откроется в Харбине
Сеть консульских учреждений РФ в Китае расширяется
только что
Общество | Дальний Восток
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В ближайшее время в Харбине – центре граничащей с дальневосточными регионами России китайской провинции Хэйлунцзян – должно открыться генеральное консульство России. Об этом сообщил сегодня чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Андрей Денисов в ходе 11-й конференции российских соотечественников, проживающих в Китае. Конференция проходит в Шэньяне – крупнейшем городе северо-восточного Китая, центре провинции Ляонин, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа» с места событий.

В настоящий момент в Пекине действует посольство РФ, в Шанхае, Гонконге, Шэньяне и Гуанчжоу – генеральные консульства. По словам Андрея Денисова, в появлении новых генеральных консульств России в Китае заинтересованы как китайская, так и российская стороны.

«Во все наши программные документы мы вкладываем тезис о расширении сети наших консульских учреждений в Китае. Надеюсь, работа по открытию нашего генконсульства в Харбине скоро будет завершена. Кроме того, уже достигнуты договорённости об открытии генконсульства в Ухане. Это сможет облегчить решение проблем, с которыми сегодня сталкиваются наши соотечественники, проживающие в Китае», – сообщил посол РФ в Китае.

Тем временем завтра в столице Приморья состоится официальное открытие генерального консульства Китайской Народной Республики во Владивостоке.

 
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