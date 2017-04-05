Бильярдист из Приморья приделал "тёщу" к руке для турнира в Хабаровске

В краевой столице начались открытые соревнования по спортивному бильярду среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Участие в них принимают 32 представителя Амурской области, Приморского и Хабаровского краёв. Мужчины играют в свободную пирамиду, а женщины в Пул-8.





Самому старшему спортсмену — 78 лет. Альберт Шифманович из Благовещенска четыре года назад принимал участие в фестивале Паралимпийских игр в дальневосточной столице и стал чемпионом в бильярде. На этот раз он решил также не сидеть дома, собрал команду и на собственной машине вывез её в Хабаровск.





«В бильярд играю почти 17 лет. Игра динамичная, развивает мышление. Также я читал, что бильярд помогает улучшить зрение. Проверил на себе — действительно, помогает. В 2000 году стал инвалидом, образ жизни изменился — стал малоподвижным, а как стал играть, так за тренировку километра два-три наматываю вокруг стола. Отличный тренинг», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Альберт Шифманович.





Спортсмен из Амурской области соревнуется с бильярдистами, которые, как и он, играют стоя. Отдельно состязаются мужчины в инвалидных креслах. После проведения всех встреч победители в каждой подгруппе встретятся в финале за звание абсолютного чемпиона. Так, конкуренцию самому старшему участнику составит представитель Приморского края Василий Дементьев. Перед соревнованиями в Хабаровске он обновил свои протезы для рук, приделав к ним «тёщу» — специальное устройство для более точной постановки кия. На тренировку с новым оснащением ушла неделя.





«В прошлом году играл в Хабаровске, но на руке у меня был крючок, получил за это много замечаний от главного судьи, он посоветовал мне изменить его. После этого во Владивостоке тренер одного бильярдного клуба подарил мне плоскую деталь. А дома я взял два болта и попросил отца помочь — сваркой приделал мне «тёщу». Рука стала длиннее, осадка лучше», — объяснил Василий Дементьев.





На турнир в дальневосточную столицу мужчина приехал с супругой. Она соревнуется в Пул-8. Женщин не разделяют на подгруппы. Как и у мужчин, победителя и призёров у них определят 6 апреля. Эти соревнования станут для спортсменов этапом подготовки к чемпионату России, который пройдёт в мае в Москве.