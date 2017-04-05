Из Хабаровска спасатели выехали тушить пожары в Амурскую область

Сегодня среда, 05 апреля 2017 года, 10:22
Автоледи "нокаутировала" внедорожник во Владивостоке
Автоледи "нокаутировала" внедорожник во Владивостоке
В Хабаровске ОНФ рекомендовал продезинфицировать "Солнечный город"
В Хабаровске ОНФ рекомендовал продезинфицировать "Солнечный город"
Депутаты и дальнобойщики обсудили в Хабаровске недостатки "Платона"
Депутаты и дальнобойщики обсудили в Хабаровске недостатки "Платона"
В среду в Хабаровске не исключают вероятность дождя
В среду в Хабаровске не исключают вероятность дождя
Аномальную жару в Приморье сменят дожди
Аномальную жару в Приморье сменят дожди
Регионы:


Популярное
вчера, 16:04
Приморцы осудили девушку, которой теракт "испортил день рождения"
вчера, 16:33
"Северную" пенсию могут получить даже приморцы без прописки
вчера, 18:10
Во Владивостоке перекрыли объездную трассу Седанка - Патрокл
вчера, 12:05
Приморский водитель поплатился за гонки на дорогах
вчера, 18:37
Гендиректор "Дальневосточной птицы" представил свою версию пожара
вчера, 16:07
В Приморье продолжают выплачивать "губернаторскую" тысячу
вчера, 14:21
Приморский океанариум отложил повышение цен
вчера, 20:19
Опасные яйца могут попасть на столы приморцев
вчера, 13:06
В музее Лесозаводска откроется персональная выставка Василия Красюка
сегодня, 07:01
Аномальную жару в Приморье сменят дожди

Обсуждаемое
вчера, 12:05
8

Приморский водитель поплатился за гонки на дорогах
вчера, 15:07
3

Жители Владивостока обсуждают горы мусора на острове Русском
вчера, 11:02
2

Дороги Владивостока вновь оказались серьёзно загружены
вчера, 16:33
2

"Северную" пенсию могут получить даже приморцы без прописки
вчера, 18:20
2

Картина дня в Хабаровском крае: теракт в Петербурге и другие новости
сегодня, 02:37
1

Набиуллина: нужно привыкнуть к плавающему курсу рубля
сегодня, 02:39
1

Патриарх Кирилл: образование не конфликтует с религией
сегодня, 02:41
1

Фракции Госдумы РФ единогласно поддержали снос хрущёвок
вчера, 11:20
1

"Леруа Мерлен" проводит реконструкцию дороги в Хабаровске
вчера, 11:00
1

В Хабаровске автолюбитель на иномарке рухнул в строительный котлован
Народный топ новостей

Гость
Родом из Хабаровска: стартап "Экзобайк" и прототип электровелосипеда 29.03.2017
Родом из Хабаровска: стартап "Экзобайк" и прототип электровелосипеда
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие

Актуально
В Приморье Общественная палата займётся самыми наболевшими проблемами вчера, 16:12
В Приморье Общественная палата займётся самыми наболевшими проблемами
Дальневосточный МедиаСаммит-2017 подготовил пакеты участников 03.04.2017
Дальневосточный МедиаСаммит-2017 подготовил пакеты участников
"Деловые Линии" рекомендуют на рынке грузоперевозок 31.03.2017
"Деловые Линии" рекомендуют на рынке грузоперевозок


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 819



Система Orphus

Из Хабаровска спасатели выехали тушить пожары в Амурскую область

Из Хабаровска спасатели выехали тушить пожары в Амурскую область
Сегодня утром в соседний регион отправились 40 человек
только что
Общество | Дальний Восток
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: пресс-служба ДВРПСО МЧС России

Спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России сегодня утром, 5 апреля, направились в Амурскую область. В соседнем регионе они займутся защитой населённых пунктов от природных пожаров.


 

В составе рабочей группы, которая будет бороться с возгораниями — 40 человек. Отряд укомплектован необходимым снаряжением: ранцевыми огнетушителями, шансовым инструментом, бензопилами. Задача, которую должны выполнить спасатели — окарауливание и ряд других мероприятий по защите населённых пунктов от возможных возгораний.


 

По информации пресс-службы ДВРПСО МЧС, вчера три группы спасателей Амурского филиала силового ведомства отправились из Благовещенска с необходимым оборудованием и снаряжением в Зейский, Сковородинский и Магдагачинский районы области. На территории Приамурья сохраняется высокий температурный фон и ветреная погода. Палы зарегистрированы в нескольких районах. Усилия всех служб направлены на защиту населённых пунктов от природных пожаров. В связи со сложной лесопожарной обстановкой, на территории области с 3 апреля подразделения МЧС перевели в режим повышенной готовности.


 

Мониторингом пожароопасной обстановки, а также координацией сил и технических средств занимается оперативная группа Главного управления МЧС России по Амурской области. В её составе — специалисты по работе с беспилотными летательными аппаратами. С помощью беспилотников проводят обследование местности, оценивают обстановку и ищут очаги пожаров.


 

РИА «Восток-Медиа» писало, что в начале этой недели пожароопасный сезон официально открыли в Хабаровском крае. Только за выходные спасатели выезжали 48 раз на тушение пожаров, связанных с возгоранием травы и мусора. Специалисты главного управления МЧС России по Хабаровскому краю с помощью космического мониторинга за минувшие выходные зафиксировали 49 термических точек по всему региону. Преимущественно очаги возгорания располагались вне населённых пунктов, а основной причиной стал контролируемый пал сухой растительности — траву отжигали под присмотром спасателей и сотрудников регионального управления лесами. Географически термические аномалии располагались в основном в южных и центральных районах края — в Амурском, Бикинском, Верхнебуреинском, Вяземском, Хабаровском и имени Лазо.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru