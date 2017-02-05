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Приморцы и хабаровчане участвовали в "Робофесте-2017"

Приморцы и хабаровчане участвовали в "Робофесте-2017"
Кто из них поедет на финал в Москву – станет известно в ближайшие дни
только что
Общество | Дальний Восток
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Фото: РИА "Восток-Медиа" - Андрей Урбановский

Четвёртый робототехнический фестиваль «Робофест - Владивосток - 2017» собрал в студенческом клубе «Паллада» юных конструкторов, их родителей и всех, кто интересуется роботами. Здесь их создавали из любимого детьми конструктора LEGO. Школьники от 9 до 14 лет конструировали роботов из деталей и программировали для решения разных задач. Участники фестиваля приложили немало сил, чтобы их роботы самостоятельно передвигались, распределяли фигуры по цветам, чертили вслепую и играли в боулинг, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».


 

 

 

 

«У нас очень низкий порог для участия в фестивале, поэтому здесь могут поучаствовать и попробовать свои силы все желающие. На этот раз участники проверяют себя в 10 категориях. У нас уже состоялись отборочные туры, и по общим результатам двух попыток в финал попали только самые сильные команды и роботы. Для нас это большое достижение - продвигать робототехнику в Приморском крае и стоять у истоков этого дела», - рассказал один из организаторов мероприятия, директор Центра развития робототехники Сергей Мун.  

Нынешний фестиваль стал рекордным по количеству заявившихся: 73 команды и более 150 ребят из Приморья и соседнего Хабаровского края. До этого география фестиваля ограничивалась только населёнными пунктами Приморского края. Многие участники соревнований в 10 лет конструируют уже не первого робота. Некоторые из них в прошлом году принимали участие во Всероссийской технической олимпиаде и представляли Россию на Международном этапе робототехнических соревнований в Индии. 


 

 

 

 

 

 

 

Пока участники и их роботы проходили испытания, зрители могли узнать, как печатают объёмные фигуры на 3D-принтере; что чувствуешь, надев очки виртуальной реальности; как работают роботы из деталей LEGO, и собирали свою модель из кубиков в игровой зоне. 

Победители станут известны в течение двух дней. Они представят Дальний Восток в финале «Робофест-2017» в Москве.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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