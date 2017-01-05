В Охотском море спасатели эвакуировали с борта судна больного мужчину

Пострадавшего подняли на борт вертолёта, а затем доставили в больницу

В Охотском море авиация и спасатели МЧС провели операцию про эвакуации тяжелобольного мужчины с борта судна «Бухта Преображения». С большого морозильного траулера-рыбозавода, который вёл промысел, сообщение о том, что человеку требуется помощь врачей, поступило в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Магаданской области.

Из аэропорта областной столицы к судну отправился вертолёт Ми-8МТВ Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС. Чтобы спасатели могли спуститься на палубу «Бухты Преображения», пилоты «зависли» над траулером, а сотрудники Магаданского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда воспользовались гондолой на лебёдке. Таким же способом больного пострадавшего подняли на борт вертолёта, где специалисты территориального Центра медицины катастроф оказали ему медицинскую помощь.

«В 17:40 по магаданскому времени воздушное судно приземлилось в аэропорту для легкомоторной авиации на 13-м километре федеральной трассы «Колыма». Пациент доставлен в Магаданскую областную больницу», — уточнили в пресс-службе ДВРЧ МЧС России.

Что именно случилось с мужчиной, в ведомстве не сообщили.