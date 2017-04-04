На Дальнем Востоке инвесторы в аквакультуру выберут участки по карте

В России разработана электронная карта планируемых к проведению аукционов на рыбоводные участки в морях Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Такую работу проделал Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ), выполняя поручение президента Владимира Путина о разработке новой модели развития аквакультуры в ДФО. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщил директор департамента по связям с общественностью АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» Илья Ступин.

Электронная карта опубликована на сайте fondvostok.ru. Размещённые в открытом доступе геоинформационные данные, источником которых является Федеральное агентство по рыболовству, позволяют пользователям ознакомиться с перечнем участков, их площадью, местонахождением, информацией об условиях аукционов. Подобный сервис, позволяющий визуализировать информацию о проводимых аукционах, предложен инвесторам в аквакультуру впервые.

В настоящее время права пользования рыбоводными участками реализуются на аукционах, организуемых Росрыболовством. Действующую систему планируется модернизировать – с этой целью ФРДВ создаёт новый онлайн-сервис.

«Летом этого года все доступные участки предложим инвесторам через электронные аукционы, доступ к которым планируется обеспечить уже через современный единый интерфейс, включающий, в том числе, и интерактивную карту, – сообщил генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков. – Любой российский или зарубежный предприниматель, заинтересованный в создании рыбоводной фермы в морских акваториях Дальнего Востока, сможет зарезервировать участки через Интернет с помощью электронной подписи. Затем эти участки будут выставлены на электронный аукцион. Процедура торгов станет максимально быстрой и прозрачной. Вице-премьер Юрий Трутнев поставил перед Фондом задачу до конца года через новую площадку распределить с использованием электронных аукционов 30 % пригодных участков акватории».





В марте при участии ФРДВ сформирован реестр участков, прилегающих к Приморскому краю, и схема выделенной 12-мильной зоны в акваториях морей Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. В следующие два месяца на основании этой информации профильные министерства и ведомства совместно с органами исполнительной власти и муниципалитетами определят доступные для ведения рыбоводного бизнеса акватории.

В 2016 году объёмы производства (выращивания) продукции товарного рыболовства составили всего 6,8 тысяч тонн, говорится в сообщении ФРДВ. В Дальневосточном бассейне это мидии тихоокеанские, гребешок приморский, устрицы тихоокеанские, трепанги, а также пастбищная аквакультура тихоокеанских лососей. Наибольшие объёмы продукции зафиксированы в Приморском крае. Внедрение нового сервиса распределения рыбоводных участков, по замыслу властей, простимулирует рост объёмов производства аквакультуры на Дальнем Востоке и позволит вовлечь в хозяйственный оборот значительную площадь морской акватории.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что Приморский край отстаёт по темпам освоения субсидий на аквакультуру.