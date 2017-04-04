Для военных Дальнего Востока устроили масштабную проверку

Сегодня вторник, 04 апреля 2017 года, 13:41
Приморский водитель поплатился за гонки на дорогах
Приморский водитель поплатился за гонки на дорогах
"Леруа Мерлен" проводит реконструкцию дороги в Хабаровске
"Леруа Мерлен" проводит реконструкцию дороги в Хабаровске
В Хабаровске автолюбитель на иномарке рухнул в строительный котлован
В Хабаровске автолюбитель на иномарке рухнул в строительный котлован
В Приморье начинается "Дальневосточная весна"
В Приморье начинается "Дальневосточная весна"
В Хабаровске почтут память жертв взрыва в Санкт-Петербурге
В Хабаровске почтут память жертв взрыва в Санкт-Петербурге
Регионы:


Популярное
вчера, 14:07
Приморский океанариум снова изменил цены на билеты
вчера, 19:25
В Приморье полностью сгорела птицефабрика
вчера, 18:08
ЧП: мосту в приморском посёлке Домашлино грозит обрушение
вчера, 20:14
Японцы возьмутся за парк Минного городка во Владивостоке
вчера, 17:45
В Приморье от укусов клещей пострадали уже 7 человек
вчера, 20:53
Рассвирепевшая овчарка в Приморье едва не загрызла собственную хозяйку
вчера, 19:20
Мусорные проблемы в Хабаровском крае будут решать за счёт граждан
вчера, 18:47
Инвалид-колясочник из Владивостока сам расчищает дорогу около дома
сегодня, 07:01
Лето в апреле: в Приморье потеплеет до +24 градусов
вчера, 16:09
Несколько улиц Владивостока оставят без холодной воды

Обсуждаемое
вчера, 14:07
21

Приморский океанариум снова изменил цены на билеты
вчера, 20:14
10

Японцы возьмутся за парк Минного городка во Владивостоке
вчера, 19:25
7

В Приморье полностью сгорела птицефабрика
сегодня, 12:05
5

Приморский водитель поплатился за гонки на дорогах
вчера, 17:05
4

Нормальные дороги на Русском острове не могут построить из-за военных
вчера, 14:12
3

Жители Владивостока могут сами закончить отопительный сезон
вчера, 13:49
2

В Приморье бульдозерист-миллионер уничтожил сотню деревьев
вчера, 15:40
2

Хабаровчанка вышла на одиночный пикет с обвинениями в адрес мэра
вчера, 16:40
2

Очередной перевозчик в Хабаровске отказался от автобусного маршрута
вчера, 17:20
2

В Хабаровске снова повысили цену на проезд в автобусе № 56
Народный топ новостей

Гость
Родом из Хабаровска: стартап "Экзобайк" и прототип электровелосипеда 29.03.2017
Родом из Хабаровска: стартап "Экзобайк" и прототип электровелосипеда
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие

Актуально
Дальневосточный МедиаСаммит-2017 подготовил пакеты участников вчера, 15:55
Дальневосточный МедиаСаммит-2017 подготовил пакеты участников
"Деловые Линии" рекомендуют на рынке грузоперевозок 31.03.2017
"Деловые Линии" рекомендуют на рынке грузоперевозок
Во Владивостоке разбирают дешёвые авиабилеты 31.03.2017
Во Владивостоке разбирают дешёвые авиабилеты


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 775



Система Orphus

Для военных Дальнего Востока устроили масштабную проверку

Для военных Дальнего Востока устроили масштабную проверку
Солдаты проведут учебные стрельбы, а также сдадут нормативы по технической и физической подготовке
только что
Общество | Дальний Восток
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: mil.ru

Масштабная контрольная проверка началась в соединениях и воинских частях Восточного военного округа. Рабочие группы оценят подготовку и состояние техники, а также солдат, которым предстоит сдавать нормативы по специальной и физической подготовке.

В управлении военного округа уже сформировали более десяти специальных рабочих групп, которые возглавили командующие объединениями, начальники родов войск, служб и управлений округа. В ходе контрольных занятий они будут проверять несение боевого дежурства и оперативную подготовку, обеспечение вооружением и военной техникой, уровень материально-технического оснащения, а также морально-психологическое состояние личного состава.

Как сообщает пресс-служба министерства обороны России, военнослужащим предстоит провести учебные стрельбы, сдать нормативы по технической, тактико-специальной, специальной и физической подготовке. Контрольные занятия пройдут на полигонах и в пунктах дислокации войск в Амурской, Еврейской автономной и Сахалинской областях, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в январе в рамках масштабной проверки боевой готовности войск округа по тревоге подняли личный состав соединения, дислоцированного в краевой столице. Также в начале года прошли учения для танкистов и пехоты Восточного военного округа. Солдаты совершили марш комбинированным способом в район общевойскового полигона. Там состоялись боевые стрельбы из штатного вооружения и военной техники.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru