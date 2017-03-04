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В Хабаровске завершается зимний сезон трековых гонок

В Хабаровске завершается зимний сезон трековых гонок
Конкурент из Приморья всё ещё является лидером чемпионата
5 минут назад
Спорт | Дальний Восток
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Хабаровские спортсмены готовятся к окончанию зимнего сезона гонок. Финальным аккордом станет ралли Ice Master 11 марта на Большом Уссурийском острове, но за неделю до этого, 5 марта, автомобилисты завершат чемпионат региона на ледовом треке.

На участие в пятом этапе подали заявку 18 спортсменов. На этот раз среди гостей не будет благовещенцев, зато приедет бывший напарник Вадима Кирпуна по команде — Егор Скрипников. В прошлом году он участвовал на одном из этапов и занял девятое место. Оно могло быть и выше, но у гонщика случилось два схода. В этом сезоне представитель приморского автоспорта приедет впервые.

Среди местных гонщиков изменения незначительные. Второй этап подряд пропустит Андрей Серов. Значительно поредел состав самой многочисленной команды ТОГУ, за которую в разное время в этом году выступали пять пилотов. Под конец сезона остались двое — Андрей Балаев и Юрий Иванов.

Ситуация в турнирной таблице неопределённая. Ещё неизвестно, будут ли сняты очки с Вадима Кирпуна. Как писало РИА "Восток-Медиа — Хабаровск", на прошлом этапе судьи обратили внимание на шины, которые, по их словам, не соответствуют регламенту. Санкций пока не последовало, поэтому на данный момент он остаётся лидером турнирной таблицы. У него максимально возможное количество баллов. Среди хабаровчан успешнее всех выступает Андрей Чернецких. У него самый лучший расклад, чтобы финишировать в чемпионате вторым. Теоретические шансы его сместить есть у четырёх пилотов: Игоря Богунова, Антона Осиевского, Владимира Верина и Алексея Вольфа. Пилоты перечислены в порядке их мест в турнирной таблице.

В командном зачёте главенствует "Прайд Хабаровск" (Андрей Чернецих, Алексей Вольф и Роман Шабалин). "ЖБИ №4 им. В. И. Коновалова" (Игорь Богунов, Антон Осиевский и Алексей Надильный) застолбил за собой вторую строчку. Позиции их вряд ли изменятся: слишком большие разрывы по очкам. Дальше идут "Хонда" (Владимир Верин и Иван Фомичёв) и "Лаборатория внедорожников" (Евгений Ситников и Антон Козачук). Кто из этих двух команд займёт третье место в чемпионате, зависит во многом от результатов их пилотов на последнем этапе.

 
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