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Дальнему Востоку угрожает птичий грипп

Дальнему Востоку угрожает птичий грипп
Первым от опасного вируса может пострадать Приморский край
сегодня, 10:40
Общество | Дальний Восток
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Фото: pixabay.com

Опасный для жизни человека вирус гриппа птиц движется в сторону Дальнего Востока России. В Юго-Восточной Азии уже есть первые случаи гибели людей, вероятность заноса болезни в другие государства высока.

«Прежде всего, мы увидим этот вирус гриппа птиц в нижних частях Приморского края. Затем он поднимется по этому миграционному пути через территорию Хабаровского края, через Магадан и дальше на Камчатку и Чукотку», — рассказал заместитель главы Россельхознадзора России Николай Власов.

Как сообщает РИА Новости, позже Роспотребнадзор опроверг информацию об угрозе вспышки опасного для человека птичьего гриппа на Дальнем Востоке. В ведомстве призвали представителей ветеринарных надзорных органов отказаться от комментариев по тематике, не входящей в круг их профессиональных компетенций.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обращает внимание, что заявления представителей ветеринарных ведомств о якобы угрозе птичьего гриппа для населения Дальнего Востока не соответствуют действительности и являются дезинформацией», — заявила пресс-служба ведомства.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что предупреждение об опасности распространения в России птичьего гриппа появилось в конце ноября прошлого года. Тогда эпизоотический штамм вируса изменился. До 2014 года наблюдался в основном подтип Н5N1, в то время как сейчас распространяется новый — Н5N8. Птицеводческим предприятиям рекомендовали усилить биологическую защиту промышленно выращиваемых птиц. В декабре специалисты краевого управления Россельхознадзора усилили контроль за состоянием домашней птицы, начали работу с владельцами личных подсобных хозяйств.

 
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Комментарии
  • Виктор  (11 минут назад)

    Почему Москве не угрожает птичий грипп?



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