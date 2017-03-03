Корейский капитал ищет партнёров для заводов в Приморье и на Курилах

Корейские компании ищут партнёров для строительства в Приморском крае и Сахалинской области холодильников и предприятий для рыбопереработки, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на Росрыболовства. Вопросы привлечения корейских инвестиций в развитие рыбохозяйственной инфраструктуры Дальнего Востока России накануне обсудили на встрече руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в РФ Пак Ро Бёк.

Илья Шестаков отметил, что один из важных вопросов, по которым до сих пор нет конструктивного взаимодействия, связан с практической реализацией договорённостей в рамках Российско-Корейской комиссии по рыбному хозяйству по привлечению инвестиций в российскую рыбную промышленность.

В ходе встречи посол Республики Корея лично передал пакет документов, в том числе с результатами исследований, о перспективных направлениях для инвестиций, целях и ожидаемом эффекте от вложений.





«Именно этот документ даст старт привлечению инвестиций и поможет найти взаимовыгодные бизнес-модели для создания новых проектов в области рыбного хозяйства», – подчеркнул Пак Ро Бек.

Он также назвал компании, заинтересованные в ведении бизнеса на территории России. Например, есть намерения по строительству морозильного склада и предприятия по переработке морепродуктов. Кроме того, администрация порта Пусан (Pussan Port Authorities) заинтересована в развитии причальной инфраструктуры Дальнего Востока. Корейские предприниматели ведут поиск партнёров для создания завода по переработке минтая в Приморском крае и производства рыбной муки на Южных Курилах.

«Мы дополнительно изучим материалы, видим, что есть необходимость их доработать вместе с корейскими коллегами. Вместе с тем, конечно, считаем, что это движение вперёд», – ответил Илья Шестаков.

По итогам встречи принято решение подробно обсудить вопросы реализации намерений в области инвестиций с представителями корейских компаний в рамках 26-й сессии Российско-Корейской комиссии по рыбному хозяйству. Стороны договорились провести очередное заседание в России в апреле 2017-го.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», официальные круги в Сеуле надеются, что до конца 2016-го или в следующем году несколько корейских предприятий станут резидентами территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток.