В ВВО провели первую тренировку противопаводковых подразделений

В Восточном военном округе прошли первые практические занятия для специалистов, которые будут бороться с водной стихией. В регионах Сибири и Дальнего Востока начались тренировки противопаводковых подразделений. Учение проводится в преддверии возможного участия военных в мероприятиях по контролю за ледовой обстановкой и защите гидросооружений.

«В ходе тактико-специальных занятий военные инженеры изучили схемы закладок, методики расчёта зарядов для предотвращения ледовых заторов и защиты гидросооружений, а также особенности проведения взрывных работ на водоёмах», — сообщают в пресс-службе Восточного военного округа.

Команды сапёров-подрывников отработали свои действия на ледовой поверхности водоёмов Хабаровского, Приморского, Забайкальского и Камчатского краёв, Амурской и Сахалинской областей, а также Республики Бурятия. Они пробурили лунки для закладки взрывчатки, изучили на практике методику измерения толщины льда, подготовку электровзрывной сети, а также расчёта количества тротила. Всего военные использовали во время тренировки больше 900 килограммов вещества. На практических занятиях подготовили 36 команд сапёров-подрывников — около 280 человек.