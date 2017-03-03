На Дальнем Востоке отменили "убойный бенефис" Садальского

Сегодня стало известно об отмене выступлений знаменитого «Кирпича» Станислава Садальского во Владивостоке, Хабаровске и других крупных городах ДФО. В марте должен был состояться бенефис под названием «Бомба».

Организаторы «убойного бенефиса» во Владивостоке сообщили, что запланированный на 17 марта концерт с танцами и историями из жизни Стаса Садальского отменяется. «Причём отменяется весь дальневосточный тур артиста. Это связано с низкими продажами билетов», - уточнил собеседник.

Заслуженный артист РСФСР, народный артист Чувашии и Грузии собирался приехать с «Бомбой» в Приморье 17 марта и выступить в Fesco Hall. Стоимость билетов варьировалась от 800 до 2,5 тысяч рублей. 15 марта планировался бенефис Садальского в Магадане – с ценами от 1500 до 3000 рублей, 18-го – в Южно-Сахалинске и 19-го – в городском Дворце культуры Хабаровска.