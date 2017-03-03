На Дальнем Востоке отменили "убойный бенефис" Садальского

Сегодня пятница, 03 марта 2017 года, 15:09
Главу Лазовского района Приморья оставили под арестом
Главу Лазовского района Приморья оставили под арестом
На карте Хабаровского края появятся новые населённые пункты
На карте Хабаровского края появятся новые населённые пункты
В Приморский океанариум завезут кораллы из Японии
В Приморский океанариум завезут кораллы из Японии
Виновница резонансного ДТП во Владивостоке сказала последнее слово
Виновница резонансного ДТП во Владивостоке сказала последнее слово
Игорь Пушкарёв через ВКонтакте посоветовал приморцам книгу о СИЗО
Игорь Пушкарёв через ВКонтакте посоветовал приморцам книгу о СИЗО
Регионы:


Популярное
сегодня, 11:20
Виновница резонансного ДТП во Владивостоке сказала последнее слово
сегодня, 10:56
"Единая Россия" подготовила революционный законопроект по ОДН
сегодня, 07:03
В одном из городов Приморья перестанут выдавать автомобильные права
вчера, 16:50
В Приморье с погоней задержали вооружённых браконьеров
сегодня, 09:28
Юрий Трутнев: менять техрегламент из-за ЭРА-ГЛОНАСС никто не будет
сегодня, 03:31
Россиянам снова придется платить за визы в Таиланд
вчера, 17:44
Владимир Новиков взял на контроль проблемы Фокино и Второй Речки
вчера, 17:20
Почту в Приморье возглавил бывший банкир
вчера, 16:15
За звание почётного хабаровчанина сам с собой борется один кандидат
вчера, 18:01
Во Владивостоке предлагают снова открыть Золотой мост для пешеходов

Обсуждаемое
сегодня, 09:28
6

Юрий Трутнев: менять техрегламент из-за ЭРА-ГЛОНАСС никто не будет
вчера, 16:15
5

За звание почётного хабаровчанина сам с собой борется один кандидат
вчера, 18:35
5

В Хабаровске автобусы на трёх маршрутах станут вместительнее
вчера, 16:35
4

В хабаровских трамваях и троллейбусах дадут лекции о туберкулёзе
вчера, 18:01
4

Во Владивостоке предлагают снова открыть Золотой мост для пешеходов
вчера, 17:44
4

Владимир Новиков взял на контроль проблемы Фокино и Второй Речки
сегодня, 07:03
3

В одном из городов Приморья перестанут выдавать автомобильные права
вчера, 20:03
3

Валентина Терешкова получит к юбилею 100 открыток из Владивостока
сегодня, 09:20
2

Минтранс Хабаровского края: регион способен построить круизное судно
сегодня, 10:56
2

"Единая Россия" подготовила революционный законопроект по ОДН
Народный топ новостей

Гость
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья 20.02.2017
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья

Актуально
Рыбокомбинат "Островной" выходит на всероссийский рынок 01.03.2017
Рыбокомбинат "Островной" выходит на всероссийский рынок
Рыбаки попросили главу правительства РФ поддержать аквакультуру 28.02.2017
Рыбаки попросили главу правительства РФ поддержать аквакультуру
Эксперты: наследие саммита войдёт в историю, но работать есть над чем 28.02.2017
Эксперты: наследие саммита войдёт в историю, но работать есть над чем


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 1038



Система Orphus

На Дальнем Востоке отменили "убойный бенефис" Садальского

На Дальнем Востоке отменили "убойный бенефис" Садальского
Продажи билетов не оправдали надежд артиста и организаторов
только что
Культура | Дальний Восток
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: предоставлено организаторами гастролей

Сегодня стало известно об отмене выступлений знаменитого «Кирпича» Станислава Садальского во Владивостоке, Хабаровске и других крупных городах ДФО. В марте должен был состояться бенефис под названием «Бомба».

Организаторы «убойного бенефиса» во Владивостоке сообщили, что запланированный на 17 марта концерт с танцами и историями из жизни Стаса Садальского отменяется. «Причём отменяется весь дальневосточный тур артиста. Это связано с низкими продажами билетов», - уточнил собеседник.

Заслуженный артист РСФСР, народный артист Чувашии и Грузии собирался приехать с «Бомбой» в Приморье 17 марта и выступить в Fesco Hall. Стоимость билетов варьировалась от 800 до 2,5 тысяч рублей. 15 марта планировался бенефис Садальского в Магадане – с ценами от 1500 до 3000 рублей, 18-го – в Южно-Сахалинске и 19-го – в городском Дворце культуры Хабаровска.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru