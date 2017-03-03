"Леолёт" приглашает дальневосточников на курорты РФ и зарубежья

Сегодня, 3 марта, в международном аэропорту Владивостока встретили необычного гостя – «Боинг» – «леолёт» авиакомпании «Россия» с бортовым номером EI-UNP, сообщает РИА «Восток-Медиа». Впервые в истории мировой гражданской авиации носовую часть пассажирского самолёта украсил портрет дальневосточного леопарда, отметили одни из участников этого транспортно-экологического проекта – сотрудники национального парка в Приморье.





«Леолёт» с бортовым именем «Уссурийск» призван обратить внимание на важность сохранения самой редкой крупной кошки планеты в Год особо охраняемых природных территорий, подчёркивается в сообщении нацпарка «Земля леопарда». Стало известно, что портрет леопарда создан одними из лучших в мире мастеров аэрографии. К слову, во время рейса из Москвы во Владивосток юные счастливчики-пассажиры получили в подарок от экипажа памятные сувениры – мягкие игрушки и кружки с полосатым символом.

Как ранее отмечало агентство, самолёт с изображением леопарда стал вторым в парке авиакомпании «Россия» после знаменитого «тигролёта».

«Появление «леолёта» очень своевременно, – отметила Татьяна Барановская, директор ФГБУ «Земля леопарда». – Совсем недавно мы выяснили, что в наших заповедных лесах за последний год зафиксировалось больше 10 ранее неизвестных взрослых леопардов. Предварительные итоги мониторинга 2016 года вновь показывают нам, что популяция имеет положительную тенденцию к росту. А теперь растущее пятнистое семейство пополнилось и «летающим леопардом», который будет подниматься в небо с целью привлечения широкого общественного внимания к делу сохранения природы».





В авиакомпании «Россия» сегодня уточнили: «леолёт» планируется задействовать на наиболее востребованных и социально значимых маршрутах в города Дальнего Востока. А в обратном направлении – на курорты России и зарубежья.

В техническом плане самолёт Boeing 777-300 «Леолёт» имеет двухклассную компоновку: 18 кресел бизнес-класса, 355 – экономического. Спинки всех кресел оборудованы видеомониторами: в бизнес-классе – с диагональю 15,4 дюйма и в экономическом – 8,9 дюйма.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в июне 2016-го в Кневичах впервые встретили лайнер «Владивосток» под брендом авиакомпании «Россия». А в октябре того же года в столице Дальневосточного округа перевозчик презентовал самолёт с именем «Хабаровск».



































