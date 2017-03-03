На Дальний Восток в 2017 году переедут больше 500 специалистов

Более 500 специалистов переедут на Дальний Восток в 2017 году по программе трудовой мобильности. Для реализации проекта уже распределили 104 миллиона рублей. О своём намерении привлечь специалистов заявили космодром Восточный, «НИПИгазпереработка», Амурский ГПЗ, филиал ПАО «Компания Сухой» КнААЗ имени Ю. А. Гагарина», ССК «Звезда», «Грин Агро-Сахалин», ГП ЧАО «ЧукотАВИА», «Рудник имени Матросова», ГК «Золото Камчатки» и другие предприятия региона.

«Программа трудовой мобильности — один из перспективных механизмов кадрового обеспечения инвестиционных проектов Дальнего Востока. Партнерам АРЧК на Дальнем Востоке её использование даёт ряд преимуществ, в том числе возможность снижения стоимости и повышения эффективности привлечения работников», — рассказал заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Павел Игнатьев.

По информации пресс-службы Агентства, в 2016 году по программе трудовой мобильности на предприятия Дальнего Востока приехали 265 работников из Кемеровской, Иркутской, Ростовской, Волгоградской областей, Республики Коми, Республики Хакасия, Республики Крым, Республики Саха (Якутия), Москвы, Севастополя и Санкт-Петербурга. Однако, по отзывам участвовавших в программе компаний, включиться в неё было непросто из-за сложного процесса отбора компаний-участников, а также жёстких требований к срокам и географии привлечения.

«Мы консолидировали опыт работодателей, принявших участие в проекте в 2016 году, и в сотрудничестве с федеральной службой по труду и занятости и с Минвостокразвития России разработали предложения по оптимизации программы и передали их в Минтруд. Наиболее важные из них — сокращение срока привлечения работников по контракту с трёх до двух лет, снятие требований о сокращении численности персонала, а также упрощение доступа работодателей к проекту. Известно, что Минтруд проводит большую работу по сокращению пакета документов, необходимых для включения в программу», — сообщил Павел Игнатьев.

Он также отметил, что обсуждается возможность использования выделенных денег для оплаты услуг рекрутинговых компаний. Это, по мнению экспертов, поможет ускорить поиск специалистов для дальневосточных производств.

РИА «Восток-Медиа» писало, что Хабаровский край в 2017 году получит деньги из федерального бюджета на привлечение новой рабочей силы и оказание материальной помощи при переезде. Деньги распределят между работодателями, которые будут принимать людей, желающих сменить место жительства в поисках заработка. Новым сотрудникам компенсируют расходы на переезд, аренду жилья, переобучение под новое рабочее место. За одного приезжего работника-россиянина предприятие сможет получить 225 тысяч рублей.