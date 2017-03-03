Хабаровских водолазов в Приморье учат погружаться под лёд на 40 метров

В Приморском крае прошли учения для спасателей-водолазов. Местом проведения тренировок стало уже выработанное угольное месторождение, где образовался карьер, который полностью подходит для повышения мастерства специалистов. На рекордной глубине — до 90 метров — во льду вырубили три полыньи.

На учениях был 31 водолаз, а также восемь врачей и техников. Спасатели прибыли из Владивостока, Находки, Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. Не обошлось и без животных — приморский водолаз Виктор Кочергин взял с собой пса Арчи, которого по праву можно называть героем.

«В тайфун троих пропавших без вести нашёл. Для него тренировок нет — это мы учения проводим, а он каждый раз совершает подвиг», — рассказал корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» Виктор Кочергин.

Водолазы погружались в ледяную воду парами, а поднимались в беседке, стравливая из костюмов воздух. Тянет их целая дружина.

«Беседка для того, чтобы меньше было энергозатрат. Водолазы ведь опускаются, чтобы работать — это дайверы просто так плавают», — объяснил водолазный врач Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Сергей Горин из Хабаровска.

«Нам сейчас сообщают по связи: надо лететь на Алтай. Там упал вертолёт, надо доставать тела. А где этому научат — быть на глубине и работать? Вот здесь!» — начальник ПСП Владивостокского филиала ДВРПСО МЧС России Григорий Червень.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск ранее писало, что у водолазов Росгвардии в Восточном военном округе также прошли зимние учения. Бойцы закалили дух и тело, погружаясь под лёд. Пребывание людей в воде с температурой в ноль градусов контролировал специальный робот.