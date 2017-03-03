Юрий Трутнев: менять техрегламент из-за ЭРА-ГЛОНАСС никто не будет

Правительство России не намерено менять технический регламент по оснащению подержанных автомобилей системой ЭРА-ГЛОНАСС. Об этом во время рабочей поездки по Сахалину заявил заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на «Интерфакс».

По его словам, разговоров о том, что в технический регламент внесут изменения не было. Это решение, уточнил полпред, принято в целях обеспечения безопасности людей, и менять его никто не планирует. Именно поэтому в дальнейшем подержанные «иномарки» будут ввозить только с установкой приборов ЭРА-ГЛОНАСС. По мнению Трутнева, данная мера не является запретительной по отношению к ввозу в Россию подержанных праворульных машин иностранного производства.

Сегодня уже идёт разработка, проектирование и изготовление этих приборов. По словам Трутнева, их стоимость не будет очень высокой.

Юрий Петрович уточнил, что правительство выполнило свои обещания, данные властям Приморского края, и таможня оформила машины, которые были ввезены в регион до нововведений и не успели пройти таможенный контроль.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что губернатор Приморья Владимир Миклушевский пообещал решить проблемы с установкой системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные иномарки. Глава региона уточнил, что в технический регламент Таможенного союза будут внесены изменения.