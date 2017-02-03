Сегодня пятница, 03 февраля 2017 года, 21:28
Сергей Диденко привёз на Дальний Восток новые идеи для МЧС
Сергей Диденко привёз на Дальний Восток новые идеи для МЧС
В Дальневосточном центре МЧС под сокращение попали 329 человек
В Дальневосточном центре МЧС под сокращение попали 329 человек
Во Владивостоке готовится масштабная автомобильная акция
Во Владивостоке готовится масштабная автомобильная акция
Стало известно, будут ли увольнять приморских работников МЧС
Стало известно, будут ли увольнять приморских работников МЧС
В поезде Хабаровск — Комсомольск появилось по розетке на пассажира
В поезде Хабаровск — Комсомольск появилось по розетке на пассажира
Регионы:


Популярное
сегодня, 09:04
Трутнев: нас удивила ситуация с "гектаром" в Приморье
сегодня, 00:29
Владимир Путин уволил главу Дальневосточного центра МЧС
сегодня, 14:26
Женщина родила в поезде Москва − Владивосток
сегодня, 17:25
Во Владивостоке готовится масштабная автомобильная акция
сегодня, 02:17
Данила Козловский заинтриговал приморцев
сегодня, 07:21
Часть Владивостока в пятницу останется без света
сегодня, 12:48
Общественные активисты обвинили мэрию Владивостока в госизмене
сегодня, 12:30
"Одержимые демоном" хабаровчане злятся на автобус-церковь
сегодня, 16:12
Стало известно, будут ли увольнять приморских работников МЧС
сегодня, 10:47
Утро во Владивостоке: пустые дороги и несколько автомобильных аварий

Обсуждаемое
сегодня, 12:48
8

Общественные активисты обвинили мэрию Владивостока в госизмене
сегодня, 17:25
6

Во Владивостоке готовится масштабная автомобильная акция
сегодня, 02:17
5

Данила Козловский заинтриговал приморцев
сегодня, 09:04
5

Трутнев: нас удивила ситуация с "гектаром" в Приморье
сегодня, 18:50
4

В Дальневосточном центре МЧС под сокращение попали 329 человек
сегодня, 00:29
4

Владимир Путин уволил главу Дальневосточного центра МЧС
сегодня, 12:10
3

В Хабаровске дело вокруг строительства аквапарка стало уголовным
сегодня, 12:30
3

"Одержимые демоном" хабаровчане злятся на автобус-церковь
сегодня, 12:24
2

Новый приморский самолёт выполнил первый рейс
сегодня, 14:26
2

Женщина родила в поезде Москва − Владивосток
Народный топ новостей

Гость
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню 28.01.2017
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей 27.01.2017
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей

Актуально
Конфликт вице-премьера с главой Якутии вышел на новый уровень 31.01.2017
Конфликт вице-премьера с главой Якутии вышел на новый уровень
Министр сельского хозяйства России напутствовал Германа Зверева 30.01.2017
Министр сельского хозяйства России напутствовал Германа Зверева
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной" 16.01.2017
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1021



Система Orphus

Сергей Диденко привёз на Дальний Восток новые идеи для МЧС

Сергей Диденко привёз на Дальний Восток новые идеи для МЧС
Их он намерен обсудить с главами регионов
только что
Общество | Дальний Восток
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

В ходе реформирования структуры подразделений российского министерства по чрезвычайным ситуациям на Дальнем Востоке их новый руководитель, начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко намерен внедрить в новых вверенных ему регионах несколько технологий, которые помогут обезопасить жизнь людей. Все они, по словам чиновника, успешно зарекомендовали себя.

Наработанными в Сибири идеями Сергей Диденко поделился сегодня, 3 февраля, с хабаровскими журналистами. Нововведения будут, в частности, направлены на укрепление социальной защищённости людей, особенно многодетных семей, семей с инвалидами, престарелыми. С предложениями спасатели обратятся для начала к представителям муниципалитетов — с тем, чтобы те за свой счёт обеспечили противопожарную защиту нуждающимся.

«Для примера, в каждом субъекте есть программа, по которой покупают различные противопожарные средства: автомобили, пожарно-техническое вооружение и так далее. Допустим, автомобиль стоит 4-5 миллионов рублей. Есть в субъекте, к примеру, 400 пожарных автомобилей. А какая разница, будет их 400 или 401? А на эту разницу, на эти 4-5 миллионов рублей можно купить одну тысячу высокотехнологичных современных датчиков с GSM-модулем, который ставится в дом той же многодетной семье, в дом престарелых. И этот датчик даёт шанс на спасение, он не просто пищит, а передаёт сигнал наружу, отправляет SMS родственникам или в диспетчерскую службу», — поделился Сергей Диденко.

Также в качестве предложения есть идея помочь наладить связь между удалёнными населёнными пунктами, теми, где есть проблемы со связью, и районными центрами путём установки коротковолновых передатчиков.

Всего, по словам Сергея Диденко, у него в арсенале есть около десятка свежих идей, которыми он намерен поделиться, в первую очередь, с главами регионов. Он уверен, что те по достоинству их оценят, зная экономическую разницу между затратами на предупреждение чрезвычайных ситуаций и на их ликвидацию. В ближайшее время глава Сибирского регионального центра МЧС России планирует встретиться с губернатором Сахалина Олегом Кожемяко и камчатским главой Владимиром Илюхиным. Из-за временных ограничений в нынешний приезд в Хабаровск Диденко не смог встретиться с Вячеславом Шпортом, встреча с губернатором Хабаровского края состоится в 20-х числах февраля. За ним по плану — визиты в Якутию и Амурскую область, и далее по остальным регионам Дальнего Востока.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в столицу федерального округа Сергей Диденко сегодня прибыл для того, чтобы вручить уведомления о сокращении сотрудникам попавшего под ликвидацию ДВРЦ.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru