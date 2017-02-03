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В Дальневосточном центре МЧС под сокращение попали 329 человек

В Дальневосточном центре МЧС под сокращение попали 329 человек
Сотрудников реагирующих подразделений эта участь не коснётся
10 минут назад
Общество | Дальний Восток
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Хабаровск сегодня, 3 февраля, прибыл начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко, чтобы вручить уведомления о сокращении сотрудникам попавшего под ликвидацию ДВРЦ. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», об очередном этапе реформирования структур министерства стало известно накануне. При этом президент страны Владимир Путин в тот же день своим указом освободил от должности начальника Дальневосточного РЦ Александра Соловьёва и его первого заместителя Олега Волынкина.

«Современные социально-экономические условия требуют того, чтобы мы максимально начинали думать об эффективности выполняемых нами функций, об эффективности применяемых нами средств, в том числе, направленных на содержание людей, на закупку техники, на методику проведения спасательных операций и так далее. Всё это в итоге должно, конечно же, приводить к более качественной работе по оказанию помощи людям — это наша самая главная цель. С этой целью руководством страны и министерством были приняты решения о том, чтобы прийти потихонечку к уменьшению и сокращению должностей, которые обеспечивают работу, которые входят в органы управления, и к увеличению количества реагирующих подразделений», — рассказал на встрече с журналистами Сергей Диденко.

Отвечая на вопрос корреспондента РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», он уточнил, что уведомления о сокращении получат только представители управления Дальневосточного регионального центра МЧС и Центра управления в кризисных ситуациях ДВРЦ — всего 329 человек. На сотрудниках реагирующих подразделений ведомства ликвидация никак не скажется. Останутся нетронутыми и главные региональные управления МЧС.

«То, что находилось в подчинении Дальневосточного регионального центра, а именно: Авиационно-спасательный центр, Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд со всеми его филиалами, оба спасательных центра — в Хабаровске и на Камчатке — они все остаются в полном составе на своих местах. Просто с 1 февраля они переподчинены Сибирскому региональному центру», — поделился Сергей Диденко.

При этом, по его словам, некоторые сокращённые сотрудники ДВРЦ найдут себе места в структуре региональных управлений на Дальнем Востоке или в других округах, кому-то помогут с трудоустройством при содействии органов местного самоуправления.

 
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