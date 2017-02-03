Владимир Путин уволил главу Дальневосточного центра МЧС

По указу президента Российской Федерации своих должностей лишились начальник Дальневосточного регионального центра МЧС и его первый заместитель. Всего в списке уволенных и назначенных - 17 генералов МЧС, МВД и Следственного комитета.

На официальном интернет-портале правовой информации опубликован указ президента от 2 февраля «Об освобождении от должности и назначении на должность в некоторых федеральных государственных органах». Указ сразу растиражировали федеральные и региональные СМИ, учитывая отставки и назначения высокопоставленных работников нескольких ведомств – МЧС, МВД и Следственного комитета РФ.

В этом списке оказались два дальневосточника: генерал-лейтенант внутренней службы, начальник Дальневосточного регионального центра МЧС Александр Соловьёв и его первый заместитель, генерал-майор Олег Волынкин. Документ не поясняет причину их отставки, но за несколько часов до публикации президентского указа РИА «Восток-Медиа» сообщало об упразднении ДВРЦ МЧС и ожидаемых увольнениях.