Губернаторы Дальнего Востока просят Минприроды России защитить липу

Министерство природных ресурсов и экологии России готовит к изданию приказ «Об утверждении перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка которых не допускается». В нормативный акт добавят запрет на вырубку липы — амурской, маньчжурской и Таке. Соответствующие сведения опубликованы на едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов правовых актов и результатов общественного обсуждения.

«Включение этих пород в перечень видов, заготовка которых не допускается, обеспечит их сохранение от промышленных вырубок, при этом не исключая возможность проведения санитарно-оздоровительных мероприятий таких насаждений», — прокомментировал глава Минприроды России Сергей Донской.

По информации пресс-службы ведомства, решение о введении запрета на заготовку липы амурской, маньчжурской и Таке приняли по результатам коллективного обращения глав дальневосточных регионов. С просьбой сохранить ценные деревья выступили губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт и его коллеги: Владимир Миклушевский (Приморье), Александр Козлов (Амурская область) и Александр Левинталь (ЕАО). Кроме этого, в Минприроды поступили многочисленные обращения граждан по вопросу запрещения заготовки древесины сортов липы. Соответствующий приказ после издания зарегистрируют в российском министерстве юстиции.