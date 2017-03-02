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Иностранцы бесплатно получат визы в Свободный порт Владивосток

Иностранцы бесплатно получат визы в Свободный порт Владивосток
Соответствующий закон подписал Совет Федерации
только что
Общество | Дальний Восток
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Совет Федерации поддержал введение особого упрощённого порядка въезда на Дальний Восток для иностранных туристов и инвесторов. Закон направлен на подпись Владимиру Путину, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Накануне, 1 марта, сенаторы одобрили введение особого упрощённого порядка въезда на Дальний Восток для туристов и иностранных инвесторов. Соответствующий закон будет действовать через пункты пропуска, расположенные на территории Свободного порта Владивосток.

Для того, чтобы получить визу, иностранным гражданам необходимо будет воспользоваться специальным сайтом МИД России и заполнить анкету. При положительном ответе виза будет проставлена прямо на российской границе. Срок рассмотрения заявки - 4 дня. Виза будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешённым сроком пребывания в России до 8 суток. При этом виза будет выдаваться без консульского сбора, бесплатно.

За новый для России порядок въезда для иностранцев выступил 151 парламентарий. Как прокомментировал министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, введение электронной визы будет способствовать привлечению инвесторов и туристов, которым станет проще приезжать на Дальний Восток. По его словам, электронными визами смогут воспользоваться участники и гости третьего Восточного экономического форума, который пройдёт 6-7 сентября.

Вместе с тем необходимо обратить особое внимание на дополнительное нормативно-правовое регулирование рынка туристического обслуживания. «С упрощением визового режима должны быть также предприняты меры для недопущения ограничения конкуренции на туристском рынке со стороны иностранных компаний из генерирующих турпотоки стран и для обеспечения фискальной прозрачности турбизнеса», - заявил президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько. 

 
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