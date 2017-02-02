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Дальневосточный региональный центр МЧС России подлежит ликвидации

Дальневосточный региональный центр МЧС России подлежит ликвидации
Это очередной этап реформирования управленческой структуры министерства
вчера, 20:40
Общество | Дальний Восток
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Дальневосточный региональный центр МЧС России ликвидируют. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба Сибирского РЦ, в чьё подчинение с 1 февраля перешли подразделения министерства, дислоцированные на территории ДФО. Это очередной этап реформирования управленческой структуры ведомства Владимира Пучкова.

О возможной ликвидации Дальневосточного РЦ разговоры в различных местных структурах МЧС шли с начала прошлого года. С новой силой они продолжились сразу после того, как в конце декабря СМИ сообщили о том, что аналогичная участь ждёт Уральский РЦ (который также входит теперь в Сибирский — прим. ред.), а затем и Приволжский.

«Жизнь не останавливается, и идёт постоянный процесс реформирования, совершенствования системы. Эта реформа была запланирована ещё несколько лет назад, и в её рамках идёт всё планомерно, с учётом экономии финансовых средств. Система должна быть эффективна: большое количество органов управления — оно ни к чему. Лучше, как говорит министр, нужно реагирующие подразделения усиливать, чем расширять органы управления. Это и есть региональные центры — это такое учреждение, которое включает в себя много чиновников. Тот личный состав, который будет сокращён, он перейдёт в реагирующие подразделения», — высказывался о грядущих переменах на декабрьской пресс-конференции и. о. начальника главного краевого управления МЧС России по Хабаровскому краю Алексей Татаркин.

Теперь под контролем Сибирского регионального центра МЧС России находится безопасность жизнедеятельности населения 27 субъектов: 12 сибирских, 6 уральских и 9 дальневосточных. Это 75 процентов территории Российской Федерации. Известно, что сотрудники подразделений МЧС в ДФО уже начали получать уведомления об увольнении. При этом СРЦ МЧС официально заявил, что обеспечит личному составу дальневосточных подразделений выполнение всех социальных обязательств.

 
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