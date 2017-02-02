Гранатомётчики воинских частей Дальнего Востока взялись за "Пламя"

Расчёты АГС-17 «Пламя» начали практические стрельбы на огневых рубежах общевойсковых полигонов Восточного военного округа в Забайкалье, Бурятии, Амурской и Сахалинской областях, Хабаровском и Приморском краях.

«В общевойсковых объединениях Восточного военного округа стартовал практический этап сбора с гранатомётными расчётами автоматических гранатомётов АГС-17 «Пламя». На общевойсковых полигонах военнослужащие покажут своё умение и навыки в ходе проведения боевых стрельб», — рассказал информагентству ТАСС начальник пресс-службы ВВО Александр Гордеев.

Расчёты будут вести огонь по неподвижным и движущимся мишеням с места и после передвижения, в том числе по групповым целям. Стрельбы будут проходить днём и ночью. К сборам привлекли более 500 военнослужащих всех категорий. Ранее участники прошли курс теоретической подготовки, детально изучили вверенное вооружение и в составе расчётов научились приёмам и правилам стрельбы из штатного вооружения. В завершение сбора пройдут контрольные стрельбы в составе подразделений.

Как писало РИА «Восток-Медиа», боевые стрельбы гранатомётчиков мотострелковых соединений Восточного военного округа начались в январе в шести регионах Дальнего Востока. К упражнениям на полигонах они приступили в рамках масштабных сборов. В этом году сроки проведения тренировочных мероприятий для расчётов увеличили на треть — они продлятся четыре недели.