За "дальневосточным гектаром" за сутки ринулись 149 тысяч россиян

В первый день реализации нового этапа закона о «дальневосточном гектаре» специализированный портал посетили 149 тысяч человек. Самый большой интерес к бесплатному участку земли проявили жители Московской области — за сутки зафиксировано почти 25 тысяч заходов из региона. Ещё около 10 тысяч пользователей Интернета посетили сайт «На Дальний Восток» из Ленинградской области. Эти данные накануне сообщил глава Минвостокразвития Александр Галушка.

«Сегодня стартовал третий этап — самый массовый. За день зафиксировано 182 тысячи заходов. Если говорить об «уникальных посетителях», их 149 тысяч. Для сравнения — вчера за полные сутки было 28 тысяч заходов и 19 тысяч «уникальных» посещений, в прошедшую субботу — девять тысяч», — сообщил Александр Галушка.

Всего за сутки жители России подали на портал 2,5 тысячи заявок, а с начала реализации проекта их поступило больше 43 тысяч. Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, самым большим спросом пользуются гектары в Приморском и Хабаровском краях, а также в республике Саха (Якутия). Около 47 % желающих получить участок — мужчины в возрасте от 18 до 40 лет.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что 1 февраля началась реализация третьего этапа закона о «дальневосточном гектаре». Теперь оформить заявку на получение бесплатного участка на территории ДФО может любой житель России. Глава региона Вячеслав Шпорт полагал, что основной наплыв желающих оформить землю будет во второй половине дня — в то время, когда проснутся граждане, проживающие в западной части страны. Так и оказалось: сегодня ночью, 2 февраля, сайт «обвалился» из-за слишком большого количества посетителей.