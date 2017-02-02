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Москвичи в погоне за гектаром "обвалили" сайт "На Дальний Восток"

Москвичи в погоне за гектаром "обвалили" сайт "На Дальний Восток"
Сегодня ночью система была перегружена из-за большого количества желающих
11 минут назад
Общество | Дальний Восток
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Фото: группа "ВКонтакте" "Типичный Хабаровск"

Жители западной части России в стремлении получить «дальневосточный гектар» ринулись на специализированный сайт, который не выдержал нагрузки. Сегодня ночью, 2 февраля, система при входе на портал сообщала о том, что не может подключить пользователя. Информацию об этом прислал один из подписчиков паблика «Типичный Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Уважаемый пользователь! К сожалению, в данный момент превышен лимит подключений к ФИС «На Дальний Восток». Повторите попытку через некоторое время», — говорилось в сообщении.

К сегодняшнему утру работу портала успели наладить. Сейчас пользователь может зайти в свой личный кабинет без проблем с соединением.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», 1 февраля началась реализация третьего этапа закона о «дальневосточном гектаре». Теперь оформить заявку на получение бесплатного участка на территории ДФО может любой житель России. Глава региона Вячеслав Шпорт полагал, что основной наплыв желающих оформить землю будет во второй половине дня — в то время, когда проснутся граждане, проживающие в западной части страны.

Регион долго готовился к третьему этапу действия закона о «дальневосточном гектаре». Глава региона убеждал власти на местах заниматься активным продвижением у населения этой программы, в крае работал специальный проектный офисвыездная экспертная группа консультировала граждан по вопросам подачи заявок на оформление земли. На специализированный портал за два этапа реализации закона поступило 5 864 заявления на получение гектара, из них почти три тысячи — за прошедший месяц. За вычетом отозванных и отклонённых, в работе находится 4 042 заявки, люди уже используют 1 282 участка.

 
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