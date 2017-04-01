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Министр Галушка посмотрел, как строится мост через Амур

Министр Галушка посмотрел, как строится мост через Амур
Строители отстают от графика на 45 дней
полчаса назад
Общество | Дальний Восток
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Фото: пресс-служба Минвостокразвития

Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка побывал на месте строительства железнодорожного моста через Амур. Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что первый российско-китайский мост, соединяющий Нижнеленинское и Тунцзян, начали строить ещё в 2014 году. Общая протяжённость моста составит 2 215 метров, из них китайская сторона возводит 1 886 метров, а российская — всего 329 метров. Китайские железнодорожники давно возвели свою часть, а со стороны ЕАО пока готова только первая опора.

Министр Галушка, прибыв на место, пообщался с подрядчиками, осмотрел площадки под основания второй и третьей опор моста.  По словам строителей, на сегодня существует отставание от графика на 45 дней, но оно постепенно сокращается.

Александр Галушка отметил, что проблемы решены, стройка идёт и процесс вошёл в рабочий ритмичный график.

Мост рассчитан на пропуск двух путей с колеёй российского и китайского стандартов. Планируемый срок запуска моста – июнь 2018 года. По мнению главы Минвостокразвития, сроки сомнений не вызывают, но уже сейчас необходимо решать вопрос организации пункта пропуска.  

«Необходимо оборудовать пункт пропуска не только для насыпных грузов, но и для иных грузов. Для того чтобы этот транспортный переход был универсальным, мог работать в обе стороны, - сказал Александр Галушка. – Мы видим хорошую перспективу, хороший вклад в развитие экономики Дальнего Востока, Еврейской автономной области».

Как заявил министр, мосты Нижнеленинское – Тунцзян и Благовещенск – Хэйхэ – не единственные проекты в строительстве трансграничной инфраструктуры.


 
 
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