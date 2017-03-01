Экс-тренер "Сахалина" пытается отсудить свои миллионы во Владивостоке

Во Владивостоке начались судебные процессы, связанные с бывшими функционерами профессионального спортивного клуба (ПСК) «Сахалин», сообщает РИА «Восток-Медиа». Их участники ранее работали с бывшим тренером баскетбольного клуба «Спартак-Приморье» Эдуардом Сандлером в Южно-Сахалинске. В конце прошлого года спортивного деятеля осудили за мошенничество. Следом - уже на Сахалине - попали в опалу соратники Сандлера, которые обвиняются в непромерных финансовых аппетитах.

Начавшиеся судебные процессы, впрочем, не уголовные, а гражданские. Теперь уже бывшие руководители ПСК «Сахалин» - директор волейбольной команды Павел Губенко, начальник команды Оксана Чернышова и спортивный директор хоккейной команды Сергей Борзых - пытаются отстоять своё право на так называемые золотые парашюты. В конце прошлого года новое руководство ПСК уволило всех трёх спортивных функционеров, при этом якобы не заплатив им компенсации при увольнении. Размер этих выплат весьма внушительный – от 5 до 10 миллионов рублей. Губенко, Чернышова и Борзых подали гражданские иски, чтобы добиться выплаты компенсаций. Ответчики - представители клуба «Сахалин» - считают, что данные выплаты неправомерны.

Сегодня Первореченский районный суд Владивостока начал рассматривать иск Павла Губенко. Ранее он совмещал должности директора ПСК и директора волейбольной команды. Павел считает, что руководство «Сахалина» незаконно уволило его в то время, как он был на больничном.

«Официальная причина моего увольнения – прогул. При этом в то время, когда я якобы гулял, я лежал на больничном. У меня есть все справки. А при увольнении новый руководитель клуба, Алексей Ан, не выплатил мне положенную компенсацию», - рассказал Павел Губенко суду. По словам истца, сразу после своего прихода Ан организовал собрание баскетбольного клуба. На нём он возмутился чересчур высокими зарплатами игроков, а также пообещал уволить приморскую троицу – Сергея Борзых, Оксану Чернышову и самого Губенко. Слова истца подтвердили две свидетельницы – бывшие волейболистки «Сахалина», которые ушли вскоре после прихода нового директора.

«31 октября было собрание, там присутствовала вся команда, а также тренерский штаб. Алексей Ан начал встречу как-то агрессивно. Он заявил, что мы слишком много получаем. А ещё сразу положил перед собой пачку готовых заявлений на увольнение – туда надо было лишь вписать имя и фамилию. Ан сразу заявил – если кому-то что-то не нравится, он может уволиться тут же», - рассказала одна из спортсменок. Она добавила, что новый руководитель «Сахалина» пообещал уволить Павла Губенко без выплаты компенсации.

Представительница интересов спортивного клуба, впрочем, заявила – всё это не имеет отношения к делу. Она сообщила, что камнем преткновения в этом споре является договор о расторжении трудовых отношений. Дело в том, что в самом клубе не имеется подлинника этого документа, а Губенко предоставил в суд лишь копию. Адвокат заявила сразу несколько ходатайств – в том числе о приобщении оригинала договора.

«Об этом договоре стало известно лишь незадолго до того, как Губенко подал заявление в суд – в декабре. Поэтому я считаю, что нужно провести экспертизу договора. Как следует из копии, он датируется сентябрём 2016 года. Необходимо установить, когда именно появился сам договор», - сообщила представитель ответчика. Адвокат новой команды ПСК предположила, что договор могли попросту сфальсифицировать перед подачей заявления, поэтому нужно убедиться в подлинности документа. Павел Губенко пообещал предоставить подлинник договора об увольнении на следующем судебном заседании.

Точно так же дело обстоит с иском Оксаны Чернышовой – его начали рассматривать в минувшую среду. Начальнику волейбольной команды также предстоит принести в суд оригинал договора, после чего его отправят на экспертизу.