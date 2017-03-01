В Охотском море горит рыболовецкий сейнер

В Охотском море в 230 километрах юго-восточнее Магадана загорелся рыболовецкий сейнер «Каролина-33», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Предварительно, пожар начался в рыбном цехе сейнера. Пострадавших нет, 39 человек эвакуированы на транспорт “Янтарь”», — рассказал источник.

По его словам, на сейнере остаются 13 человек для тушения пожара. Помещение горящего цеха загерметизировано, проводится проливка палубы и переборок судна.

В район ЧП прибыли три судна, туда же следует спасатель «Сибирский», уточняет агентство.

По некоторым данным, сейнер принадлежит одной из сахалинских рыбопромышленных компаний.