ВКонтакте приглашает на онлайн-экскурсии по Третьяковской галерее

Третьяковская галерея в Москве запускает виртуальные экскурсии «ВКонтакте» с помощью приложения VK Live. Первой экспозицией, которую покажут онлайн, станет «Оттепель»: пользователи услышат рассказ о важнейших феноменах эпохи.

В «Оттепели» выставочное пространство поделено на семь тематических разделов — историки кино, эксперты моды и культуры представят каждый из отделов и покажут их взаимосвязь. Трансляции экскурсий будут проходить на официальной странице Галереи в VK по вторникам в 17:00.

«Онлайн-пространство Третьяковской галереи такое же важное для музея, как и основные здания и экспозиции. Больше половины наших подписчиков в социальных сетях — люди, которые не могут часто ходить в галерею, но хотят оставаться в курсе новостей музея, следить за выставками, – рассказала Лара Бобкова, руководитель PR-отдела Третьяковской галереи. – Онлайн-трансляции сейчас новый тренд, люди легко реагируют, просят больше видео. Мы рады запустить с VK серию онлайн-экскурсий по выставке «Оттепель» и надеемся дальше продолжить и развивать такой формат».

«Онлайн-экскурсии от Третьяковской галереи — отличная демонстрация того, как такие консервативные организации, как музеи, могут использовать современные технологии, — сказал в свою очередь Евгений Красников, пресс-секретарь «ВКонтакте». — Прямые трансляции позволят тысячам пользователей побывать в выставочных залах галереи, независимости от места нахождения и занятости, и ознакомиться с экспонатами новой выставки. Надеемся, что такие виртуальные экскурсии станут отраслевым стандартом для музеев и художественных галерей».

VK Live — приложение для прямых трансляций с возможностью заработка для авторов от команды «ВКонтакте». Мобильное приложение уже доступно в App Store, версия для Android появится в ближайшее время.

«Оттепель» — крупнейший выставочный проект Третьяковской галереи, посвящённый «эпохе оттепели». Экспозиция включает произведения художников, скульпторов, режиссёров, ставших свидетелями происходивших изменений в важнейших сферах жизни советского человека.

«ВКонтакте» — крупнейшая европейская социальная сеть. Каждый месяц ресурс посещают свыше 95 миллионов пользователей.

Иллюстрация: Ю. И. Пименов. "Бегом через улицу". 1963 год.