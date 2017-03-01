Кирпичи из Хабаровска отправят на стройки Приморья

Хабаровский завод строительной керамики после нескольких месяцев простоя возобновил производство. Продукцию предприятия ждут на стройках региона и Приморского края. Сейчас завод выходит на полную мощность и уже заключил договоры на поставку кирпича.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что во время кризиса в строительной отрасли предприятие по производству кирпича вынужденно взяло тайм-аут и приостановило производство. На складах предприятия осталось почти пять миллионов штук готовой продукции. Сейчас кирпич практически весь распродан. Чтобы разогреть печи до рабочих 970 градусов, специалистам потребовалось две недели. В год там планируют обжигать до 30 миллионов штук рядного кирпича.

Как и планировало руководство завода, паузу на предприятии потратили с пользой. Там провели частичную модернизацию и закупили линию по нарезке кирпича. Аппарат обошёлся в десять миллионов рублей. Он поможет улучшить качество строительного материла.

«Он даёт более ровную геометрию, красивую фаску, именно то, что нужно для выпуска облицовочного кирпича», — рассказал телеканалу «СЭТ-ТВ» директор завода строительной керамики Дмитрий Царенко.

В перспективе на предприятии планируют построить сушильный цех. Если заводу удастся в ближайшее время наладить выпуск облицовочного кирпича, он сможет конкурировать по цене и качеству с привозным.

Агентство также сообщало, что в сентябре на территории Хабаровского завода строительной керамики создали индустриальный парк. Там займутся производством комплектующих на тяжёлую строительную и дорожную технику, теплоизоляционных материалов, изделий из композитов для нужд жилищно-коммунального хозяйства. Кроме этого, на территории комплекса будут собирать тяжёлую технику и электрооборудование, а также производить сэндвич-панели.