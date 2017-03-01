Азиатские инвесторы вложатся в туризм на Дальнем Востоке России

Фонд развития Дальнего Востока планирует в ближайшее время создать совместно с азиатскими инвесторами фонд для реализации проектов в сфере туризма. Его размер составит один миллиард долларов.

«Мы запустим его с крупными партнёрами из туристической отрасли. Это крупная азиатская семья, которая владеет, в частности, мировой сетью отелей «Шангри-Ла». Общий объём их активов порядка 30 миллиардов долларов. Совместно с ними и китайской компанией China State Construction Engineering Corporation мы договорились создать фонд для инвестиций в инфраструктуру и строительство. Таким образом, в основном в этом фонде будут частные деньги», — сообщил РИА Новости глава ФРДВ Алексей Чекунков.

Сейчас проходит отбор проектов для инвестиций, в том числе туристических. Одним из них может стать трасса в горнолыжном курорте «Холдоми» в Хабаровском крае. Ему хотят выделить субсидии на развитие горнолыжных склонов.

«Смотрим проекты в рамках развития Комсомольска-на-Амуре. Сахалин сам по себе достаточно обеспечен ресурсами, поэтому он за свой счёт, а также за счёт региональных корпораций будет развивать туристические объекты», — отметил глава ФРДВ.

РИА «Восток-Медиа» писало, что в Хабаровском крае началась аккредитация туристических маршрутов. Их оценивают по наличию профессиональных гидов, новизне и актуальности направления, безопасности, транспортной доступности. Маршруты, которые одобрили эксперты, включат в специальный региональный сборник для туристов.