Рыбокомбинат "Островной" выходит на всероссийский рынок

Рыбоперерабатывающий завод ООО «Островной рыбокомбинат» активно наращивает темпы производства, выстраивает логистику поставок продукции на отечественный рынок и укрепляет партнёрские отношения с предприятиями Дальневосточного округа. На сегодняшний день обновлённый завод выпустил уже больше 5 миллионов банок консервов из качественного сырья, предоставленного приморскими инвесторами.

Предприятие на острове Шикотан, получившее шанс на вторую жизнь благодаря вмешательству президента страны Владимира Путина, продолжает своё становление как один из быстроразвивающихся береговых рыбокомбинатов Сахалинской области.

О проблемах с сырьём и невыплатах зарплаты сотрудники «Островного» вспоминают в прошедшем времени – все финансовые обязательства погашены, контакты с подрядчиками отлажены. В кратчайшие сроки при непосредственном участии областного правительства удалось восстановить не только само производство, но и трудолюбивый коллектив. В настоящее время на заводе работает больше 200 человек, при этом половина из них – местные жители.

На Сахалине уверены: правопреемник знаменитого на весь Советский Союз перерабатывающего комплекса выйдет на полную мощь в количестве и качестве продукции.





Развитие и совершенствование рыбокомбината во многом стало возможным благодаря Курильскому универсальному комплексу, ставшему главным инвестором проекта по оздоровлению «Островного». Договорённость о сотрудничестве была достигнута в сентябре 2016 года на площадке второго Восточного экономического форума во Владивостоке.

Меморандум о сотрудничестве тогда подписали губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, заместитель министра сельского хозяйства России – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и генеральный директор компании «Курильский универсальный комплекс» Александр Кан. Стороны договорились создать высокотехнологичное безотходное производство, выпускающее продукцию высокой степени переработки, а также муку и рыбий жир, с оборотом товарной продукции до 1,5 миллиардов рублей в год.

Помимо организационных, социальных и других важных задач перед инвестором встал вопрос в поиске основного поставщика сырья, способного в полном объёме закрывать потребности завода. Так к мини-консорциуму присоединилась приморская компания ООО «Интеррыбфлот» – ныне ключевой партнёр рыбокомбината.

Все поставки сырья «Интеррыбфлот» осуществляет на инвестиционной основе. Помимо этого, компания также оказывает содействие «Островному» при реализации готовой продукции, включая доставку на материк и её отправку в отдалённые регионы России.

На сегодняшний день ООО «Интеррыбфлот» снабдило комбинат достаточным количеством сырья, чтобы завод смог доставить на материк уже более пяти миллионов банок консервов (скумбрия и сайра натуральные, а также в масле).





«Компания ООО «Интеррыбфлот» стала полноценным инвестором проекта по восстановлению былой мощи рыбокомбината. Отложив свои коммерческие интересы на неопределенный срок, мы основной целью поставили достижение договорённостей, достигнутых во время второго Восточного экономического форума в прошлом году. С момента подписания меморандума прошло чуть больше четырёх месяцев, и всего три месяца, как мы подключились к проекту. Однако его результаты уже вполне осязаемы. Рыбокомбинат доставил две партии консервов на материк, первая из которых успела дойти до регионов страны», – рассказал директор ООО «Интеррфбфлот» Руслан Закревский.

И на первых порах сотрудничества, и сейчас «Интеррыбфлот» ответственно заявляет о готовности поставить на завод столько сырья, сколько будет необходимо.

«Руководство завода наметило планы по расширению ассортимента и увеличению производственных мощностей. Соответственно, поставки сырья будут расти в равных пропорциях. Комбинат в 2017 году планирует запуск новых линий по выпуску консервов и пресервов из кукумарии, морской капусты, кальмара, печени минтая и трески. Также в планах внедрение масштабного производства в части переработки сардин иваси. «Интеррыфблот» уже сейчас предпринимает все необходимые действия, чтобы в полном объёме обеспечить планируемые потребности «Островного» в сырье», – добавил Руслан Закревский.





Помимо расширения ассортимента выпускаемой на рынок продукции руководство «Островного» намерено расширять инфраструктуру. В планах – полная реконструкция и модернизация действующего завода и строительство четырёх новых – в том числе морозильных, консервных и рыбомучных – предприятий.

«На данный момент идёт проектирование по восстановлению рыбопромыслового причала, берегоукрепительных работ; делаются проекты заводов. Мы специально общались с потенциальными подрядчиками из Южной Кореи. Наши специалисты были в Норвегии и на Аляске, работаем с производителями самого современного автоматизированного морозильного и консервного оборудования. В планах – выйти на колоссальные объёмы по производству, приёму и переработке сырья. Готовимся достойно встретить подходы сардины иваси», — рассказал генеральный директор ООО «Островной рыбокомбинат» Михаил Зайцев.





Ещё в прошлом году инвесторы начали очистку акватории и дноуглубительные работы. Благодаря этому к причалу смогут подходить суда с осадкой больше шести метров. Необходимое содействие в этом вопросе обещает оказать и правительство Сахалина.

«Рыбокомбинат “Островной” – социально значимое предприятие для Южно-Курильского района и области в целом. Мы видим, что мощности рыбокомбината возобновили своё производство, а у его сотрудников появилась надежда на дальнейшие положительные изменения. Стоит также отметить, что на Шикотане со следующего года развернётся масштабное строительство арендного жилья – для гражданского населения и военных. Предусматривается и выделение средств на реконструкцию автодороги между Крабозаводским и Малокурильском. Думаю, создание комфортных условий проживания на острове – важное условие для работы такого предприятия», – заявил в конце прошлого года глава островного региона Олег Кожемяко.

История рыбокомбината «Островной в своё время стала известна всей России. После того, как сотрудники пожаловались президенту Владимиру Путину на невыплату зарплат и гибель производства, в истории завода началась новая эпоха. Благодаря новым инвесторам и вмешательству властей стартовала процедура оздоровления крупного предприятия.



